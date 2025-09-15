El Mundo

ADN en escena del asesinato de Charlie Kirk coincide con principal sospechoso, confirma FBI

El FBI tiene pruebas de ADN que vinculan a Tyler Robinson con la escena del asesinato de Charlie Kirk

Por AFP
Tyler Robinson, 22, quedó detenido en Utah por el crimen de Charlie Kirk. Mensajes, rifle y casquillos con inscripciones lo vinculan, según las autoridades.
Tyler Robinson, 22, quedó detenido en Utah por el crimen de Charlie Kirk. Mensajes, rifle y casquillos con inscripciones lo vinculan, según las autoridades. (FBI/FBI)







