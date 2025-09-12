Identifican al presunto asesino de Charlie Kirk: así se habría entregado Tyler Robinson, un joven de 22 años

Tyler Robinson, supuesto asesino de Charlie Kirk. Fotos divulgadas por el FBI para su captura.

El gobernador de Utah (oeste de Estados Unidos), Spencer Cox, confirmó este viernes el arresto del presunto asesino del activista conservador Charlie Kirk y lo identificó como Tyler Robinson, un joven de ese mismo estado de 22 años de edad.

Robinson se entregó a las fuerzas policiales después de ser convencido por una persona de su círculo familiar, había explicado el presidente estadounidense Donald Trump en una entrevista televisiva con Fox News poco antes.

Kirk, un influencer republicano de 31 años e importante aliado de Trump, murió el miércoles de un disparo mientras debatía con estudiantes en Utah Valley University, en el suburbio de Orem.

El gobernador Cox describió comunicaciones que el sospechoso Robinson mantuvo a través de plataformas, en las que indicaba que consideraba a Kirk como una persona “llena de odio”.

En otro mensaje, según las autoridades, Robinson explicaba que iba a recoger un arma en un “lugar seguro”, según las investigaciones de policías que entrevistaron a un compañero del joven.

FBI difundió video de sospechoso de matar a Charlie Kirk huyendo por un techo

Detalles del arresto

El joven fue detenido cerca de las 11:00 pm del jueves (hora local del jueves) tras entregarse a la policía estatal y local de Utah, y se encuentra bajo custodia en una comisaría local.

“Básicamente, alguien muy cercano a él lo delató”, dijo Trump en el programa Fox and Friends. “Eso es lo que pasa cuando se tienen buenas fotos”, añadió el presidente, en referencia a las fotos del sospechoso publicadas el jueves por el FBI.

Trump dijo que el informante era “una persona relacionada con las fuerzas del orden, pero era una persona de fe, un ministro”. El mandatario también señaló que el padre del detenido cooperó con los investigadores.

De acuerdo a The New York Times, el hombre que está siendo interrogado por las autoridades como parte de la investigación fue detenido en St. George, Utah, cerca del Parque Nacional Zion, a unos 400 kilómetros al sudoeste del campus donde Kirk fue asesinado, según un agente de las fuerzas del orden que pidió permanecer en el anonimato para hablar de los detalles de la investigación en curso.