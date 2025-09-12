Trump afirma que presunto asesino de Charlie Kirk fue detenido

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció la detención del sospechoso de asesinar a Charlie Kirk en una entrevista en vivo con Fox News. Foto:

Washington, Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes que el sospechoso de haber matado al activista de extrema derecha Charlie Kirk fue detenido, al cabo de una intensa búsqueda.

“Alguien muy cercano a él lo entregó”, dijo Trump en una entrevista en vivo con Fox News.

Según explicó el mandatario, el presunto asesino fue convencido por “un hombre de fe” y acabó entregándose a las fuerzas del orden.

“Lo condujeron a una comisaría, y ahí se encuentra en estos momentos”, añadió. “Tenemos a la persona que creemos que estábamos buscando”, insistió.

Kirk, un influencer republicano de 31 años e importante aliado de Trump, murió el miércoles, tras ser baleado mientras participaba en un evento en la Utah Valley University, en el suburbio de Orem.

El FBI y fuerzas policiales locales anunciaron una rueda de prensa para la mañana de este viernes en Orem.

Unas veinte agencias federales, estatales y locales trabajaron en el caso, entrevistando a más de 200 personas y recabando más de 7.000 pistas.

El jueves, el FBI divulgó varias imágenes del “potencial tirador” y asesino de Charlie Kirk. Las fotografías muestran a un hombre con una gorra y lentes oscuros, tenis deportivos y una camiseta negra con una estampa que parece ser la bandera estadounidense. Foto: (Tomada de la cuenta del FBI en /FBI)

Imágenes divulgadas

Varias imágenes del considerado “potencial tirador” fueron divulgadas a cuentagotas, la tarde del jueves, por el FBI, que ofrecía una recompensa de $100.000 por informaciones que llevaran a su identificación y captura.

Las imágenes muestran a un hombre con una gorra y lentes oscuros, tenis deportivos y una camiseta negra con una estampa que parece ser la bandera estadounidense.

En la noche divulgaron un video en el que se lo ve corriendo en un techo y luego saltando al suelo, para después tomar rumbo a una urbanización vecina.

FBI difundió video de sospechoso de matar a Charlie Kirk huyendo por un techo

Disparo a 200 metros

Kirk fue impactado en el cuello mientras debatía con estudiantes en el campus.

Las autoridades creen que se trató de un único disparo producido desde un techo a casi 200 metros de distancia.

Un arma fue localizada en una zona boscosa que se cree fue la ruta de escape del hombre.

Se trata de un rifle de alta potencia que los investigadores piensan es el arma homicida.

Los investigadores recopilaron una huella de calzado, una huella palmar y huellas del antebrazo.

Noticia en desarrollo.