Trump afirma que presunto asesino de Charlie Kirk fue detenido

‘Alguien muy cercano a él lo entregó’, dijo el presidente de EE. UU. en una entrevista en vivo con Fox News

Por AFP
El lunes, Trump anunció el despliegue de tropas de la Guardia Nacional y la puesta a cargo de la policía de Washington para combatir la delincuencia en la capital estadounidense. "Hoy es el Día de la Liberación de Washington D. C. y vamos a recuperar nuestra capital", declaró Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció la detención del sospechoso de asesinar a Charlie Kirk en una entrevista en vivo con Fox News. Foto: (JIM WATSON/AFP)







Charlie KirkDonald TrumpEstados UnidosAsesinato de Charlie Kirk
