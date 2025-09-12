Quién es Tyler Robinson, el joven de 22 años detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Tyler Robinson, 22, quedó detenido en Utah por el crimen de Charlie Kirk. Mensajes, rifle y casquillos con inscripciones lo vinculan, según las autoridades.

Las autoridades de Estados Unidos confirmaron la detención en Utah de Tyler Robinson, de 22 años, como sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk. La confirmación llegó tras declaraciones del presidente Donald Trump en Fox News y de una conferencia de prensa del gobernador Spencer Cox.

Trump dijo en Fox News: “Con un alto grado de certeza, lo tenemos”, y señaló que un ministro se comunicó con el padre del sospechoso para facilitar la entrega. Spencer Cox afirmó “Lo tenemos” y confirmó la detención en Utah durante una conferencia de prensa.

Según El País de España, un familiar alertó a las autoridades después de escuchar referencias de Robinson sobre el crimen. El padre del joven, quien trabaja a tiempo parcial como clérigo y contratista de una agencia federal, reconoció a su hijo en las imágenes del FBI y dijo: “Creo que este es mi hijo”. CNN informó de que el joven confesó en el ámbito familiar.

Pruebas físicas y mensajes que lo vinculan

Las autoridades indicaron que contaban con pruebas físicas. The New York Times describió mensajes en Discord donde Robinson habló de “recuperar un rifle de un punto de entrega”. También, reportó la recuperación de un rifle de cerrojo de alta potencia en una zona boscosa, además de huellas de antebrazo, palma y una impresión de zapato en el borde de un edificio.

El hallazgo de un rifle de cerrojo Mauser calibre 30 envuelto en una toalla, una huella de palma, la marca de un zapato Converse y casquillos con inscripciones. Entre los casquillos sin usar, uno mostraba “¡oye fascista! ¡atrapa!” con un símbolo de flechas; otro decía “oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao”; y un tercer casquillo disparado llevaba “si lees esto eres gay jajaja”.

El compañero de cuarto de Robinson mostró a investigadores conversaciones de una cuenta llamada “Tyler” donde se mencionaba la recuperación del rifle, su ocultamiento en un arbusto con una toalla, la existencia de inscripciones en las balas, el uso de mira telescópica, la condición “única” del arma y un cambio de ropa tras la operación.

Tyler Robinson (izq.) fue identificado como el presunto asesino del activista republicano Charlie Kirk (Vía La Nación (Argentina) y AFP/Vía La Nación (Argentina) y AFP)

Perfil: rastro familiar, académico y digital

Una verificación de BBC Verify, ubicó a la familia Robinson con origen en Cedar City, Utah. La madre habría eliminado imágenes recientes de Tyler, aunque en su cuenta de Facebook quedaban registros de viajes y visitas a campos de tiro.

El rastro digital indicó estudios en Pineview Middle School y un traslado en 2022 a Logan para asistir a la Universidad Estatal de Utah. Medios estadounidenses citados por La Nación de Argentina añadieron que Robinson estudia en la Universidad Estatal de Utah, que tiene dos hermanos menores y que en 2017 se disfrazó de Donald Trump en Halloween.

El País precisó que no estudiaba en la Universidad del Valle de Utah, sede del acto donde ocurrió el crimen, y lo describió como vecino de Utah. La detención ocurrió la noche del jueves en el suroeste de Utah.

Tyler Robinson didn’t just “snap.”

He was manufactured.



Classrooms became factories.

Professors became engineers.

And out the other side comes another radical, programmed to hate.



The question isn’t *why him*.

The question is: how many more are they building right… pic.twitter.com/vtj0vwaPjs — Dr. Lucien Wolfe 🇺🇸 (@LucienWolfe111) September 12, 2025

El ataque y la respuesta oficial

Kirk, de 31 años, recibió un disparo mientras hablaba ante una multitud en la Universidad del Valle de Utah, en Orem. El NYTimes informó que cámaras del campus mostraron a una persona que corrió por el techo de un edificio, bajó y se mezcló entre los presentes.

El tirador disparó desde unos 70 metros y el campus quedó en pánico. El FBI publicó fotografías y videos del sospechoso y ofreció una recompensa de $100.000 para información que condujera a su captura. El director del FBI, Kash Patel, habló de una actuación “rápida” y de miles de pistas recibidas.

Trump, aliado de Kirk, lo describió como “como un hijo” y dijo que el activista fue clave en la movilización juvenil del movimiento MAGA. También sostuvo que el país enfrenta un clima de polarización y abogó por la pena de muerte para el responsable, una posibilidad legal en Utah.

