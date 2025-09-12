Fotos muestran que Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk, habría tenido acceso a armas desde niño

El padre de Tyler Robinson, presunto asesino del activista Charlie Kirk, fue quien lo entregó a la policía.

Este viernes 12 de septiembre, las autoridades estadounidenses identificaron al presunto asesino de Charlie Kirk, quién murió en un atentado el pasado miércoles 11 del mismo mes durante un evento político que realizaba en la Universidad del valle, en Utah, Estados Unidos.

El presunto autor del crimen sería identificado como Tyler Robinson de 22 años, ciudadano de Utah.

LEA MÁS: Identifican al presunto asesino de Charlie Kirk: así se habría entregado Tyler Robinson, un joven de 22 años

Las redes sociales de la familia del supuesto autor del crimen, evidenciaron que Robinson tuvo acceso a armas de fuego y otros elementos mortales desde una edad muy temprana. Al parecer, la familia del implicado realizaba actividades que implicarían este tipo de armamento.

Las publicaciones de su madre evidencian que la familia participaba con frecuencia en actividades donde se manipulaban armas, algo que parecía estar completamente normalizado en su entorno.

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk. Foto: redes sociales. (Redes sociales/Redes sociales)

Minutos después de que su nombre fuera vinculado al crimen del activista cercano a Donald Trump, usuarios de redes sociales reaccionaron masivamente en los comentarios de sus fotografías, desatando una ola de indignación pública.

Kirk, un influencer republicano de 31 años e importante aliado de Trump, murió el miércoles de un disparo mientras debatía con estudiantes en Utah Valley University, en el suburbio de Orem.

El gobernador Cox describió comunicaciones que el sospechoso Robinson mantuvo a través de plataformas, en las que indicaba que consideraba a Kirk como una persona “llena de odio”.

LEA MÁS: Charlie Kirk, influencer cercano a Trump, fue asesinado en acto público

En otro mensaje, según las autoridades, Robinson explicaba que iba a recoger un arma en un “lugar seguro”, según las investigaciones de policías que entrevistaron a un compañero del joven.