Fotos muestran que Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk, habría tenido acceso a armas desde niño

El supuesto responsable de la muerte del comentarista estadounidense fue entregado a las autoridades por su propio padre. Esto es lo que se sabe.

Por El Tiempo / Colombia / GDA y AFP
El padre de Tyler Robinson, presunto asesino del activista Charlie Kirk, fue quien lo entregó a la policía.
El padre de Tyler Robinson, presunto asesino del activista Charlie Kirk, fue quien lo entregó a la policía. (Redes sociales/Foto tomada de redes sociales)







Tyler RobinsonCharlie KirkUtahEstados Unidos
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

