Política

Así mutó el discurso chavista sobre debates: en 2022 exigía a Figueres asistir, hoy justifica ausencias de Laura Fernández

En la campaña de 2022, Rodrigo Chaves acusó a José María Figueres de ‘huir’ por no asistir a debates. Hoy, el oficialismo justifica que su candidata decline esos espacios. Estos son los videos

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez

En el 2022, de cara a la segunda ronda electoral, la campaña del entonces candidato presidencial, Rodrigo Chaves, difundió un video donde cuestionaba a su oponente, el liberacionista José María Figueres, por no asistir a los debates. Cuatro años después, el discurso chavista mutó.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Rodrigo ChavesLaura FernándezJosé María Figuereselecciones 2026debates presidenciales
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.