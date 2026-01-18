Así mutó el discurso chavista sobre debates: en 2022 exigía a Figueres asistir, hoy justifica ausencias de Laura Fernández

En el 2022, de cara a la segunda ronda electoral, la campaña del entonces candidato presidencial, Rodrigo Chaves, difundió un video donde cuestionaba a su oponente, el liberacionista José María Figueres, por no asistir a los debates. Cuatro años después, el discurso chavista mutó.

Cuatro años después, el oficialismo defiende la decisión de Laura Fernández, candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO), de no asistir a la mayoría de los debates presidenciales.

Un video difundido en el 2022 mostraba a personas señalando que José María Figueres “estaba huyendo” por no asistir a esos espacios.

En el clip se preguntaban, ¿por qué un candidato no asiste a debates?: “Todo candidato debe presentarse y si rehuye a la entrevista es que está huyendo”, decía un ciudadano consultado.

Así mutó la opinión del chavismo sobre los debates

Se presentaba, además, un recuento de los debates a los que Figueres no había asistido, acompañado de su imagen y la leyenda: “A hoy, 16 de marzo de 2022, Figueres ha huido de los siguientes debates (mostraban la lista)”.

De exigir debates a justificar ausencias de Laura Fernández

El oficialismo defiende que Laura Fernández asista únicamente cuatro debates: el del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Trivisión, radio Columbia y el de Monumental-Repretel.

Laura Fernández, candidata presidencial del PPSO, ha sido cuestionada por no asistir a múltiples debates. (La Nación/Lucía Astorga/Lucía Astorga)

La candidata chavista ha declinado en asistir a algunos foros con gremios profesionales, el empresariado y a los debates de Canal 7, ¡OPA!, Grupo Extra y la Universidad de Costa Rica.

Ha rechazado conceder entrevistas; por ejemplo, pese a múltiples solicitudes, no accedió a ser entrevistada por La Nación.

La justificación del chavismo es que “priorizan el pueblo”.

“Desde el 1.º de octubre de 2025, la campaña presidencial de Laura Fernández tomó una decisión clara, firme y estratégica: poner al pueblo de Costa Rica en el centro de la campaña”, dice una publicación de Fernández.

Alega que la prioridad de la candidata es “escuchar y estar con la gente” y en otros casos atribuyen su ausencia a “razones de agenda”.

Ese discurso contrasta con el anuncio de marzo del 2022, en el que Chaves decía: “Don José María, tenga un poquito de decencia. Usted ha rechazado 15 de los debates a los que a mí me invitaron junto con usted y que yo acepté”.

Debate del 23 de marzo del 2022, en el auditorio del Colegio de Abogados. José María Figueres (izquierda) y Rodrigo Chaves (derecha). (Albert Marín)

El actual mandatario aseveró que si Figueres no asistía a los debates era porque no le interesaban esos sectores: “Don Jose María no fue al debate de las cooperativas, no le importan las cooperativas. No fue al debate de AED, no le importan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No fue, don Jose María, al debate del Colegio de Ciencias Económicas, no le importa la política económica”, cuestionó en aquel momento el actual mandatario.

“Don José María, 15 veces usted ha dicho que no, 15 veces se ha arrugado de debatir conmigo (...) Don José María, aquí está clarísimo quién es el experto en huir y esconderse cuando las cosas se ponen difíciles (...) Vieras que sí me encantaría debatir con usted, para que el pueblo de Costa Rica sepa quién tiene las mejores ideas”, finalizó el mandatario.