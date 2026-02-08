El Mundo

“Mi amigo”: Trump elogia al presidente de Honduras tras conversaciones en Estados Unidos

‘Una vez que le di mi sólido respaldo, ¡ganó su elección!’, escribió el presidente estadounidense

Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio su apoyo al candidato conservador hondureño, Nasry Asfura.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que él y el candidato conservador hondureño, Nasry Asfura,comparten muchos de los mismos valores de "America First". (Canva/La Nación)







