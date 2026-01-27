El Mundo

Nasry Asfura asume la presidencia de Honduras con respaldo de Trump

El conservador Nasry Asfura tomó posesión como presidente de Honduras con una agenda alineada con Estados Unidos en economía, migración y seguridad.

Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio su apoyo al candidato conservador hondureño, Nasry Asfura.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio su apoyo al candidato conservador hondureño, Nasry Asfura.







Nasry AsfuraHondurasPresidenciaDonald Trump
