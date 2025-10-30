El Mundo

Presidenta de Honduras denuncia complot opositor y advierte sobre un ‘golpe electoral’ en Honduras

Xiomara Castro acusó a la oposición de conspirar para alterar los resultados de las elecciones del 30 de noviembre. Lea cómo el caso agrava la tensión política en Honduras.

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación
Hondura's President Xiomara Castro delivers a speech during the celebration of the 199th anniversary of the Honduran Army, at the Parada Marte field, in Tegucigalpa, on December 11, 2024. (Photo by Orlando SIERRA / AFP)
“Condeno con absoluta firmeza esta conspiración criminal destinada a provocar un golpe electoral”. (ORLANDO SIERRA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Xiomara CastroHondurasGolpe electoral

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.