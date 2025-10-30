Vea el brutal enfrentamiento entre aficionados del Xelajú y el Real España en la Copa Centroamericana

Los aficionados del Xelajú de Guatemala y el Real España de Honduras se enfrascaron en un brutal enfrentamiento a golpes, patadas y pedradas, en horas de la tarde, en Ciudad de Guatemala, previo al juego de semifinales por la Copa Centroamericana, este miércoles 29 de octubre a las 8:30 p.m. en el estadio Cementos Progreso.

Un gran número de seguidores del conjunto catracho agredieron a los aficionados de los “chivos” que fueron golpeados, empujados a punto de golpes y patadas, por lo que cayeron al suelo, mientras otros salieron corriendo para evitar la gresca.

Luego de empatar 1-1 en el estadio Francisco Morazán, de San Pedro Sula, los guatemaltecos tienen la ventaja del gol de visita.

Los dirigidos por Jeautin Campos deben ganar en el estadio Cementos Progreso, por cualquier marcador o incluso empatar por más de dos goles, para avanzar a la final, frente al ganador entre Olimpia de Honduras y Guatemala.