Puro Deporte

Vea el brutal enfrentamiento entre aficionados del Xelajú y el Real España en la Copa Centroamericana

Los seguidores del Municipal de Guatemala y Real España de Honduras se enfrascaron en una pelea a patadas y puñetazos

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Brutal enfretamiento entre aficionados de Real España y Xelajú







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Copa CentroamericanaXelajúReal España
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.