El Mundo

¿Quién es Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras condenado por narcotráfico que indultará Trump?

Juan Orlando Hernández gobernó Honduras entre el 2014 y 2022, con un total de dos mandatos

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Donald Trump alegó un trato injusto para Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Estados Unidos. (ORLANDO SIERRA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Juan Orlando HernándezHondurasDonald TrumpIndultoNarcotráfico
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.