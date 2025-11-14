El Explicador

¿Qué está pasando con las elecciones en Honduras? Polarización, abstencionismo y un supuesto ‘golpe electoral’ amenazan los comicios

El próximo 30 de noviembre, Honduras llegará a las urnas en medio de una creciente tensión política

Por Cristian Mora
Elecciones Honduras
El clima político tenso amenaza la estabilidad del proceso democrático en Honduras (Photo by LUIS ACOSTA / AFP) (LUIS ACOSTA/AFP)







