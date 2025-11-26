Trump opina sobre otra elección en Latinoamérica y pide voto para un candidato

West Palm Beach, Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, hizo un llamado a los hondureños para que voten por el candidato derechista Nasry Asfura en los comicios generales del domingo.

El empresario Nasry Asfura, candidato por el Partido Nacional, “es el único verdadero amigo de la libertad”, escribió Trump el miércoles en su red Truth Social.

El mandatario estadounidense sostuvo que “no podría trabajar” con la aspirante izquierdista Rixi Moncada, del partido oficialista Libre, y señaló que no confía en el tercer candidato, Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

Noticia en desarrollo...