El Mundo

Trump opina sobre otra elección en Latinoamérica y pide voto para un candidato

Donald Trump insta a votar por candidato derechista en otro país latinoamericano. Conozca los detalles.

EscucharEscuchar
Por AFP
Trump desata polémica al llamar “cerdita” a una periodista en pleno vuelo
Trump sostuvo que “no podría trabajar” con la aspirante izquierdista Rixi Moncada. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpHonduras
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.