¿Qué implica la designación del presunto cartel de Nicolás Maduro como grupo terrorista?

Estados Unidos planea incluir al “Cartel de los Soles” en su lista de organizaciones terroristas, aumentando la presión sobre Maduro en plena tensión militar. Conozca los detalles.

Por AFP
Nicolás Maduro, gobernante de Venezuela
Maduro descarta retirarse del poder pese al anuncio de Washington, que apunta al “Cartel de los Soles” como una red ligada al chavismo. (Shutterstock/Foto)







