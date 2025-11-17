El Mundo

Trump no descarta enviar tropas a Venezuela y plantea hablar con Maduro

Donald Trump afirma que podría hablar con Nicolás Maduro y no descarta enviar tropas a Venezuela, en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Por AFP
Estados Unidos y Trinidad y Tobago anunciaron ejercicios militares conjuntos frente a las costas de Venezuela, poco después de que Nicolás Maduro pidiera “¡No crazy war, please!” ante el despliegue norteamericano en la región.
“En algún momento, hablaré con él”, dijo Donald Trump sobre Nicolás Maduro. (NICHOLAS KAMM HO/AFP)







Donald TrumpNicolás MaduroVenezuelaNarcotráfico
