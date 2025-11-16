Maduro pide ‘vigila permanente’ para defender Venezuela ante tensión con Estados Unidos

Nicolás Maduro pidió una ‘vigilia permanente’ en Venezuela ante la tensión con Estados Unidos, que realiza ejercicios militares en Trinidad y Tobago.

Madrid. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió al pueblo venezolano que se movilizara de manera “permanente” ante la escalada de tensión con Estados Unidos, país que no ha descartado ninguna acción contra el territorio sudamericano y que este viernes anunció el inicio de ejercicios militares en las costas de Trinidad y Tobago.

Maduro convocó “una vigilia y una marcha permanente en las calles con la bandera de Venezuela en alto”, en una intervención ante miles de personas en Caracas, según declaraciones recogidas por Telesur.

El mandatario atribuyó este llamado a los “irresponsables” y “amenazantes” ejercicios militares en aguas cercanas al país, que consideró parte del creciente despliegue estadounidense en el Caribe.

Añadió que “el pueblo de Trinidad y Tobago verá” si continúa permitiendo que sus aguas y territorio se utilicen para “amenazar gravemente la paz del Caribe”, al referirse a las maniobras que, según dijo, se efectuarán de lunes a jueves.

Estas declaraciones se dieron durante el acto de juramentación de los Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI), estructura que aspira a consolidarse como núcleo del gobernante Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV).

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este viernes que ya definió los próximos pasos de su Gobierno respecto a Venezuela y al combate del narcotráfico en el Caribe. Sostuvo que se han logrado “progresos”, aunque evitó ofrecer más detalles.

La tensión militar en aguas cercanas a Venezuela se ha intensificado en los últimos meses, con el despliegue de embarcaciones como el portaaviones USS Gerald R. Ford y con continuos ataques a botes que supuestamente transportan droga, hechos que han dejado más de 70 personas fallecidas.

Tanto Naciones Unidas como los gobiernos de Venezuela y Colombia han denunciado estas acciones como asesinatos extrajudiciales, afirmando que las víctimas serían, en su mayoría, pescadores.

‘Bajen las armas, no ataquen a su pueblo’

La líder opositora María Corina Machado instó a los funcionarios del Estado venezolano a “bajar las armas” cuando “llegue la hora precisa”, en referencia a un eventual llamado a desobedecer órdenes del Gobierno.

Señaló que “los que obedecen órdenes infames, arruinando la vida de sus propios hermanos”, cargan con un sentimiento de culpa, y los exhortó a ser “un orgullo y no una vergüenza” para sus familias.

También afirmó: “Este día que se acerca, únete a nosotros. Venezuela y tus hermanos te esperamos”.