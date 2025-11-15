El Mundo

Maduro pide a Estados Unidos detener acciones que llevan una ‘guerra al Caribe’

Nicolás Maduro exhortó al pueblo de Estados Unidos a detener la operación militar en el Caribe, la cual, según reportes, ha dejado más de 75 muertos

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Nicolás Maduro, gobernante de Venezuela
Nicolás Maduro exhortó al pueblo de Estados Unidos a detener la operación militar en el Caribe, la cual, según reportes, ha dejado más de 75 muertos. (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Nicolás MaduroVenezuelaEstados Unidos
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.