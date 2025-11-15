Maduro pide a Estados Unidos detener acciones que llevan una ‘guerra al Caribe’

Nicolás Maduro exhortó al pueblo de Estados Unidos a detener la operación militar en el Caribe, la cual, según reportes, ha dejado más de 75 muertos.

Madrid. Madrid. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exhortó este viernes al pueblo estadounidense a parar “la mano enloquecida de quien ordena llevar una guerra al Caribe”, en referencia a la operación militar desplegada por Washington en la región bajo el argumento de combatir el narcotráfico. La iniciativa ha incrementado las tensiones entre ambos países.

“Es al pueblo de Estados Unidos a quien me dirijo en este momento (...) para decirles que paren la mano enloquecida de quien ordena bombardear, matar y llevar una guerra a Sudamérica y al Caribe. Detengan la guerra. No a la guerra”, declaró Maduro durante un encuentro de juristas en defensa del Derecho Internacional celebrado en la capital venezolana, Caracas.

Maduro sostuvo que “el pueblo de Estados Unidos tiene un papel estelar en este momento para detener lo que pudiera ser una tragedia para” todo el continente”. Asimismo, señaló que “la inmensa mayoría del pueblo estadounidense no quiere guerra en el mundo y menos quiere una guerra en América”.

Maduro

Maduro defendió en su intervención que no se puede permitir que “surja y se imponga una corriente militarista, colonialista y venga a matar” a gente inocente”.

Las declaraciones de Maduro llegan un día después de que el Pentágono anunciara la operación “Lanza del Sur” contra los “narcoterroristas” en Latinoamérica, después del despliegue de un nuevo portaaviones y en el marco de los bombardeos contra supuestas embarcaciones con drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico, que han dejado más de 75 muertos.

Naciones Unidas, además de los gobiernos de Venezuela y Colombia, denunciaron estas prácticas como asesinatos extrajudiciales y apuntaron que las víctimas serían principalmente pescadores. En Caracas existe el temor de una posible intervención militar estadounidense, un extremo del que ha alertado también Bogotá.

LEA MÁS: Estados Unidos lanza Operación Lanza del Sur y eleva presión militar en el Caribe contra ‘narcoterrorismo’