Seis muertos en nuevos ataques de Estados Unidos contra lanchas de presuntos narcos en el Pacífico

Narcotráfico en el Pacífico y el Caribe

Washington. Otras seis personas murieron en ataques de Estados Unidos contra presuntas lanchas de narcotraficantes en el Pacífico, informó el lunes el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Esto eleva a 76 el número total de muertos en la controvertida ofensiva antidrogas de Washington en aguas internacionales en el Pacífico y el Caribe.

Hegseth dijo en X que hubo dos ataques el domingo en el Pacífico oriental contra dos embarcaciones “que transportaban narcóticos”, con tres personas a bordo cada una. “Los seis murieron. Ninguna fuerza estadounidense resultó herida”, precisó.

Apenas el pasado jueves, Estados Unidos había realizado otra acción similar contra una presunta lancha con drogas en el mar Caribe que dejó tres personas muertas.

LEA MÁS: Trump difunde video de ataque militar de Estados Unidos a lancha con presunta droga procedente de Venezuela; hubo 11 muertos

En esa oportunidad, Hegseth, también informó en la red social X que la operación se realizó en aguas internacionales y estaba dirigida a “una embarcación operada por una Organización Terrorista Designada”.

En esa ocasión, la semana pasada, también publicó imágenes aéreas del ataque, en las que se observa una lancha que explota en llamas.

“Tres narcoterroristas masculinos murieron”, aseguró Hegseth sin ofrecer detalles adicionales. El Pentágono sostiene que estas operaciones buscan neutralizar a grupos dedicados al tráfico internacional de drogas que, según Washington, “amenazan la seguridad nacional”.