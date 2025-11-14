El Mundo

Estados Unidos lanza Operación Lanza del Sur y eleva presión militar en el Caribe contra ‘narcoterrorismo’

Grupo de ataque de portaaviones llevado al Caribe intensifica despliegue militar que Venezuela cree que desencadenaría un conflicto a gran escala

EscucharEscuchar
Por AFP
El portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, en el Mar del Norte durante el ejercicio Neptune Strike 2025 de la OTAN, el pasado 24 de septiembre. Fotografía:
El portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, en el Mar del Norte durante el ejercicio Neptune Strike 2025 de la OTAN, el pasado 24 de setiembre. Foto: (JONATHAN KLEIN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Operación Lanza del SurVenezuelaEstados UnidosDonald TrumpNarcoterrorismo
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.