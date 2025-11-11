El Mundo

Venezuela despliega fuerzas militares ante ‘amenazas imperiales’ de Estados Unidos en el Caribe

Conozca cómo responde Venezuela.

EscucharEscuchar
Por AFP
Trump (der) celebró la liberación de seis estadounidenses detenidos en Venezuela, tras una reunión entre el presidente Nicolás Maduro y su enviado especial, Richard Grenell.
Venezuela considera que el operativo estadounidense busca derrocar a Nicolás Maduro. (Afp/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
VenezuelaCaribeEstados UnidosNarcotráficoMilitar
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.