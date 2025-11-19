Casa Blanca habría rechazado oferta de Maduro de dimitir en dos años, afirma ‘The New York Times’

'The New York Times' reportó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izquierda), y el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, negocian en privado.

El medio estadounidense The New York Times reportó, la noche de este martes, que la Casa Blanca rechazó una oferta realizada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la que, según el diario, habría propuesto dimitir en un plazo de dos años como parte de un proceso de transición.

De acuerdo con el medio, funcionarios venezolanos han manifestado que Maduro podría estar dispuesto a dejar el poder, pero cualquier demora en la salida del gobernante es inaceptable para la Casa Blanca.

La propuesta de Maduro habría surgido de una nueva ronda de negociaciones a través de canales indirectos que autorizó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según el periódico, a través de fuentes cercanas al mandatario, se conoció que Trump aprobó medidas para presionar a Venezuela y prepararse para la posibilidad de una campaña militar más amplia.

El presidente, en apariencia, dio el visto bueno para que la CIA lleve a cabo medidas encubiertas dentro de Venezuela y estas operaciones podrían estar destinadas a preparar el terreno para acciones posteriores.

Por ahora, señala el medio, no está claro cuáles serían esas acciones encubiertas ni cuándo podrían ejecutarse. T

rump no ha autorizado la presencia de fuerzas de combate en territorio venezolano, por lo que se presume que la siguiente fase de presión podría incluir sabotaje u operaciones cibernéticas, psicológicas o informativas.

Fuentes confirmaron al Times que planificadores de la CIA habrían preparado diversas operaciones, como listas de posibles instalaciones vinculadas al narcotráfico que podrían atacar las fuerzas estadounidenses y que el Pentágono habría considerado ataques contra unidades militares cercanas a Maduro.

Aparentemente, Trump sostuvo reuniones en la Casa Blanca la semana anterior para discutir sobre la situación en Venezuela y revisar opciones con sus asesores.

El diario solicitó la reacción de la Casa Blanca y la CIA, pero ambas instituciones declinaron dar declaraciones sobre la orden del presidente.

Además de aprobar operaciones encubiertas, Trump también habría autorizado canales de comunicación para nuevas negociaciones. Según The New York Times, Maduro habría mostrado incluso disposición a ofrecer acceso a la riqueza petrolera del país a empresas estadounidenses.

Personas informadas sobre las conversaciones afirmaron al medio estadounidense que no está claro qué resultado prefiere Trump.

Sin embargo, podría aceptar un acuerdo diplomático para que las empresas estadounidenses tengan mayor acceso a los recursos petrolíferos de Venezuela, podría impulsar una resolución que permita a Maduro abandonar el poder voluntariamente o podría exigir que Estados Unidos destituya por la fuerza al dictador venezolano.