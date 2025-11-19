Sucesos

Casa Blanca habría rechazado oferta de Maduro de dimitir en dos años, afirma ‘The New York Times’

El medio estadounidense señala que Trump autorizó operaciones encubiertas y mantiene negociaciones con el mandatario venezolano

Por Natalia Vargas
Estados Unidos y Trinidad y Tobago anunciaron ejercicios militares conjuntos frente a las costas de Venezuela, poco después de que Nicolás Maduro pidiera “¡No crazy war, please!” ante el despliegue norteamericano en la región.
'The New York Times' reportó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izquierda), y el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, negocian en privado. (NICHOLAS KAMM HO/AFP)







Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

