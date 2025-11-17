El Mundo

Estados Unidos dice estar listo para actuar en Venezuela si el presidente lo ordena, según secretario del Ejército

El Ejército de Estados Unidos reactivó su escuela de selva y aseguró estar listo para intervenir en Venezuela si Trump lo ordena

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales y AFP
Estados Unidos mantiene su capacidad de intervención en Venezuela, según su secretario del Ejército, en medio de creciente presión contra el régimen de Maduro.
Estados Unidos mantiene su capacidad de intervención en Venezuela, según su secretario del Ejército, en medio de creciente presión contra el régimen de Maduro. (DREW ANGERER/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCDan DriscollEstados UnidosVenezuelaDonald Trump
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.