El Mundo

Honduras cumple dos semanas sin saber quién será su presidente

¿Salvador Nastalla o Nasry Asfura? El apoyo de Trump, el escrutinio atrasado y más incertidumbre rodean las elecciones hondureñas. Vea lo que se sabe hasta ahora.

Por AFP
Protestas en torno a las elecciones de Honduras y la intervención de EE.UU.
Protestas en torno a las elecciones de Honduras y la intervención de EE.UU. (ORLANDO SIERRA/AFP)







HondurasNasry AsfuraSalvador NasrallaDonald TrumpEstados Unidos
