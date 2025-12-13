Editorial

Editorial: Elecciones en Honduras: la alerta democrática que Costa Rica no debe ignorar

A casi dos semanas de sus comicios generales, con el 99,4% de las mesas escrutadas, aún no existe un resultado final y las dudas sobre el proceso abundan. Una mínima diferencia en la presidencial, actas inconsistentes y un Consejo Electoral partidista tiñen su legitimidad

Por La Nación
Nasry Asfura y Salvador Nasralla, candidatos en pugna en elecciones de Honduras
Según los datos más recientes, Nasry Asfura, del Partido Nacional, a quien Trump dio su apoyo explícito, aventaja por 42.407 votos (40,53% del total) a Salvador Nasralla, del Liberal, que acumula el 39,21%. (Archivo LN/Archivo LN)







