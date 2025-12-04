El Mundo

Nasry Asfura, candidato apoyado por Donald Trump, vuelve a liderar el escrutinio presidencial en Honduras

Empresario y político derechista recupera la ventaja con el 84,52% de las votos escrutados. La diferencia con Salvador Nasralla es de poco más de 8.000 sufragios

Por AFP
Nasry Asfura retomó la ventaja en el escrutinio presidencial de Honduras, mientras el CNE continúa el conteo en medio de un estrecho margen. En esta imagen del 2 de diciembre, aparece en una conferencia de prensa en Tegucigalpa. Fotografía:
Nasry Asfura retomó la ventaja en el escrutinio presidencial de Honduras, mientras el CNE continúa el conteo en medio de un estrecho margen. En esta imagen, del 2 de diciembre, aparece en una conferencia de prensa en Tegucigalpa. Foto: (ORLANDO SIERRA/AFP)







