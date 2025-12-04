Nasry Asfura, candidato apoyado por Donald Trump, vuelve a liderar el escrutinio presidencial en Honduras

Nasry Asfura retomó la ventaja en el escrutinio presidencial de Honduras, mientras el CNE continúa el conteo en medio de un estrecho margen. En esta imagen, del 2 de diciembre, aparece en una conferencia de prensa en Tegucigalpa. Foto:

Tegucigalpa, Honduras. El empresario y político derechista Nasry Asfura, respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, recuperó este jueves la ventaja en el conteo de votos de las elecciones presidenciales de Honduras.

Sin embargo, el margen sigue siendo muy estrecho con el presentador de televisión Salvador Nasralla.

Con el 84,52% de las mesas escrutadas, Asfura, candidato del Partido Nacional (PN), suma el 40,05%, ligeramente por encima del 39,74% obtenido por Nasralla, del Partido Liberal (PL). La diferencia es de poco más de 8.000 votos, informó el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Asfura lideró la votación el domingo, pero el martes perdió la ventaja luego de que fallas en el sistema informático alteraran temporalmente la transmisión de resultados y colocaran a Nasralla al frente.

Esa situación desató tensiones internacionales: Trump advirtió de “consecuencias graves” para Honduras si los resultados “eran cambiados”.

La publicación de datos se interrumpió inicialmente el lunes y luego nuevamente el miércoles durante tres horas por tareas de mantenimiento.

El escrutinio irregular mantiene en suspenso a la nación centroamericana, ya afectada por la violencia del narcotráfico, las pandillas y la corrupción.

La participación de Trump ha marcado la elección.

Además de pedir abiertamente a los hondureños votar por Asfura, a quien llamó “amigo de la libertad”, el mandatario estadounidense indultó al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), antiguo líder del PN condenado en el 2024 a 45 años de prisión por narcotráfico. El exmandatario quedó en libertad el lunes, pocos días antes del cierre del escrutinio.

Trump considera a Nasralla “casi comunista” por haber ocupado un alto cargo en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, aunque el presentador asegura admirar a los presidentes derechistas Javier Milei (Argentina) y Nayib Bukele (El Salvador), y se distanció del oficialismo el año pasado.

El CNE continúa con la revisión de actas en un clima de expectación nacional e internacional.