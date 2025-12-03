El Mundo

Nasralla amplía ventaja mínima sobre Asfura en el disputado conteo presidencial de Honduras

Salvador Nasralla supera levemente a Nasry Asfura en unas elecciones marcadas por retrasos, acusaciones de fraude y la fuerte intervención de Donald Trump.

EscucharEscuchar
Por AFP
Trump se convirtió en protagonista en la recta final del proceso con su respaldo a Asfura. (AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HondurasEleccionesSalvador NasrallaNasry AsfuraDonald Trump
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.