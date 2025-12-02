Expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández quedó libre en menos de tres días, tras indulto de Donald Trump

En el 2022, el expresidente Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández recuperó su libertad en menos de tres días, después de que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara públicamente su intención de indultarlo, pese a la condena de 45 años de prisión que cumplía por narcotráfico.

La Nación confirmó este martes, en el sitio oficial de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos (BOP por sus siglas en inglés), una actualización en la que se indica que Hernández fue liberado, oficialmente, este lunes 1.° de diciembre.

El exmandatario, registrado con el número 91441-054, figuraba hasta la semana pasada recluido en la penitenciaría USP Hazelton, en Virginia Occidental.

Sin embargo, todo cambió el viernes pasado, cuando Trump intervino en la política hondureña al asegurar que otorgaría el perdón presidencial a Hernández y que recortaría la cooperación con Honduras si su candidato preferido, Nasry Asfura, perdía las elecciones presidenciales del domingo.

Tres días después, la base de datos federal mostró el cambio: Hernández aparece liberado.

La Oficina de Prisiones de Estados Unidos (BOP por sus siglas en inglés) actualizó su registro e informó sobre la liberación del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, indultado por Donald Trump. Foto: (BOP de Estados /Cortesía)

Del ‘narcoestado’ a la liberación exprés

Hernández gobernó Honduras entre el 2014 y el 2022. Dos años después de dejar el poder, en el 2024, una corte federal de Nueva York lo sentenció a 45 años de cárcel por conspirar para enviar cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos y por delitos relacionados con armas.

Los fiscales lo describieron como el arquitecto de un “narcoestado”, al señalar que bajo su administración se usaron fuerzas de seguridad y estructuras estatales para proteger a organizaciones criminales, según reseñó la BBC.

El expediente del caso detalla testimonios que lo vinculan con millones de dólares en sobornos provenientes de distintos carteles, incluyendo un presunto pago de un $1 millón del capo Joaquín “el Chapo” Guzmán, canalizado por su hermano Tony Hernández, según reportó en su momento el diario The New York Times.

La esposa del exmandatario, Ana García de Hernández, celebró la liberación en redes sociales.

“Ayer, lunes 1.° de diciembre del 2025, vivimos un día que jamás olvidaremos. Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández volvió a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el presidente Donald Trump”, escribió la mañana de este martes.

Y agregó: “Gracias, señor presidente, por devolvernos la esperanza y por reconocer una verdad que siempre supimos”.

La liberación acelerada de Hernández —quien debía permanecer en prisión por décadas— deja ahora un nuevo capítulo en medio de una crisis electoral en Honduras, donde la intervención de Trump ha marcado el tono político y profundizado las tensiones internas.