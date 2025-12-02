El Mundo

Expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández quedó libre en menos de tres días, tras indulto de Donald Trump

Juan Orlando Hernández fue liberado este 1.° de diciembre, según la Oficina de Prisiones de Estados Unidos

Por Juan Fernando Lara Salas
En el 2022, el expresidente Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos







