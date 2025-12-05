El Mundo

Exdirector de campaña de Trump asesoró al equipo de Nasry Asfura en Honduras, quien recibió el apoyo del mandatario de Estados Unidos

Según publicó el diario ‘The New York Times’, el asesor negó tener relación con el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, quien es del mismo partido que Asfura

Por Sebastián Sánchez
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico.
