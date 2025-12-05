Exdirector de campaña de Trump asesoró al equipo de Nasry Asfura en Honduras, quien recibió el apoyo del mandatario de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico.

El medio estadounidense The New York Times reveló que el exdirector de campaña de Donald Trump, Brad Parscale, asesoró la campaña del candidato presidencial hondureño Nasry Asfura, quien fue públicamente respaldado por el mandatario norteamericano y hoy disputa una elección extremadamente cerrada frente a Salvador Nasralla.

En medio de la campaña, Trump también indultó al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Estados Unidos y quien llegó al poder por el Partido Nacional, el mismo de Asfura.

El asesor político, quien administró la campaña de reelección de Trump en el 2020, trabajó junto a consultores que participaron en la estrategia de Asfura antes de los comicios del domingo 30 de noviembre.

Aunque no viajó a Honduras, brindó asesoría técnica sobre el uso de herramientas de datos desarrolladas por sus compañías Campaign Nucleus y EyesOver. El operador político argentino Fernando Cerimedo, figura central en la campaña de Asfura, confirmó que Parscale “montó toda la infraestructura” que utilizaron.

“No tuve ningún contacto con la administración, incluido el presidente (Trump), sobre las elecciones en Honduras o sobre el perdón (de Juan Orlando Hernández)”, dijo Parscale al The New York Times.

Asesores a las derechas

Según el New York Times, la participación de Parscale en la campaña ofrece un vistazo a cómo intereses políticos de derecha en todo el mundo han buscado vincularse con el presidente estadounidense.

"La tendencia también ha creado oportunidades lucrativas para sus socios y exasesores, quienes han apoyado a políticos que buscan proyectarse como figuras similares a Trump en Albania, la República Srpska y otros lugares“, sostiene ese medio estadounidense.

Agregó que consultores políticos de Estados Unidos suelen trabajar en el extranjero tras una victoria presidencial, y los políticos foráneos los contratan para aparentar respaldo en Washington. Según The New York Times, con Trump el atractivo aumenta “porque ha usado el poder del gobierno para castigar a sus adversarios”.

Parscale dirige empresas que procesan y analizan datos para grupos políticos y otros clientes. El medio citó que Parscale se asoció con Fernando Cerimedo, un influyente operador político en la región.

Ambos son socios desde hace un par de años en una consultora política con sede en Buenos Aires llamada Numen.

La firma asesoró campañas de aliados de Trump, incluido el presidente Javier Milei de Argentina, para quien Numen trabajó en el 2023, según un documento del Departamento de Justicia, así como la exitosa campaña este año del presidente Rodrigo Paz de Bolivia.

Perdón a JOH

En los días previos a la votación, Trump respaldó a Asfura y también anunció el perdón para el expresidente Juan Orlando Hernández, conocido como JOH, condenado en Estados Unidos por colaborar con carteles de drogas.

Según el NYT, ese perdón terminó siendo visto como un problema para la campaña de Asfura, al asociarlo con un exmandatario considerado impopular y corrupto.

El perdón de JOH fue promovido agresivamente por otro aliado de Trump, Roger J. Stone Jr., indicó el diario neoyorquino.

Stone dijo al medio que no recibió compensación por su gestión del perdón, la cual inició hace meses y culminó cuando envió a Trump una carta escrita por Hernández a finales de octubre pidiéndole clemencia.

“Consultada sobre el papel de Stone, la Casa Blanca apuntó a comentarios de Trump en los que calificó la condena de Hernández como un montaje del gobierno de Biden, aunque la investigación que llevó a su encarcelamiento comenzó años antes, antes de la primera elección de Trump”, dice el reportaje de The New York Times.

El escrutinio en Honduras aún no concluye. Según el último corte del Consejo Nacional Electoral (CNE), Asfura tiene una leve ventaja sobre su contrincante del Partido Liberal, Salvador Nasralla.

El favorito de Trump tiene 40,25% de los votos, mientras el centrista Nasralla posee el 39,40%. Se ha escrutado el 86,58% de las juntas receptoras de votos. Hasta ayer, el candidato liberal lideraba el conteo, pero en las últimas horas, los cortes del CNE dan la ventaja a Asfura.

The New York Times detalla que Cerimedo tiene un historial de denunciar fraude electoral en procesos donde sus candidatos no resultan favorecidos.

Trump, por su parte, insinuó en redes sociales que un eventual resultado adverso para Asfura podría deberse a fraude, afirmación para la cual no presentó evidencia. Nasralla también acuso un supuesto fraude tras perder su ventaja.