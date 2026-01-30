Analista Daniel Zovatto sobre las elecciones en Costa Rica: ‘Podría haber algún chispazo de no querer reconocer resultados’

Este domingo 1.° de enero Costa Rica elegirá a próximo presidente de la República o, quizás, a los dos contendientes que avanzarán a una segunda ronda. Para analizar estas trascendentales elecciones, así como los comicios que se realizarán durante el año 2026 en toda América Latina, Revista Dominical habló con el abogado y politólogo argentino Daniel Zovatto.

El reputado analista internacional habló de la injerencia de Estados Unidos en las elecciones de Latinoamérica, destacó la importancia de estos comicios en el contexto de la guerra comercial de Washington con China, y llamó a respetar los resultados que anuncie el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Daniel Zovatto analiza el papel de Estados Unidos en las votaciones de Latinoamérica en 2026

— Este año habrán cuatro elecciones en países democráticos de América Latina: Costa Rica, Perú, Colombia y Brasil. ¿Nos puede contextualizar por qué son tan importantes?

— A inicios de los 2000 América Latina tuvo un gran superciclo electoral que se llamó la ‘ola rosa’. Fue la llegada gradual de presidentes que tenían diferencias entre ellos, pero todos podían ser calificados como progresistas o de izquierda.

“Algunos más duros y con rasgos más autoritarios como Hugo Chávez, otros más de socialdemócratas, como Ricardo Lagos, otros como Lula, los Kirchner en Argentina, la izquierda uruguaya con Tabaré Vásquez y Pepe Mujica, pero todos se englobaban en la ola rosa que llegó hasta 2013-2014 en América Latina (...).

“En el 2014-2015 con la caída de los precios de las materias primas, un nuevo ciclo económico, comenzamos a ver un giro hacia la derecha. Ahí comenzaron los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski en Perú, Piñera en Chile, Uribe en Colombia, Macri en Argentina, incluso Bolsonaro en Brasil.

“En ese momento se pensó que así como tuvimos un ciclo de izquierda de 14 años, este ciclo de derecha iba a ser igualmente largo. Pero a partir del 2019 comenzamos a ver con sorpresa que lo que estaba prevaleciendo, más que lo de ideológico, era el voto de castigo a los oficialismos.

“Dicho voto de castigo a los oficialismo fue derrumbando a todos esos presidentes y volvimos a tener un nuevo ciclo de izquierda, pero no tan contundente como la primera ola rosa. Por eso nos estamos encontrando con la sorpresa de este nuevo ciclo de castigo a los oficialismos, que no es en el 100% de los casos, hay algunos continuismos.

“En rasgos generales estamos volviendo a ver este voto de castigo que va determinando alternancia. Como la mayoría de los gobiernos que teníamos eran de izquierda, ahora estamos viendo que la región está girando hacia la derecha: en 2024 ganó Mulino en Panamá, Abinader en República Dominicana, Bukele en una reelección inconstitucional en El Salvador, Rodrigo Paz en Bolivia, Nasri Asfura en Honduras, Novoa repitió en Ecuador, Kast en Chile.

“¿Estamos yendo a una reconfiguración política latinoamericana hacia la derecha? El 2026 será un año decisivo para ver si este giro a la derecha se termina de consumar o si, al contrario, la región seguirá heterogénea. Y la madre de todas las elecciones será en Brasil en octubre”.

Daniel Zovatto es abogado y politólogo experto en elecciones, gobernabilidad y democracia. (El Comercio/Perú/GDA/El Comercio/Perú/GDA)

— Usted habla de elecciones por castigo de la población que no se siente satisfecha con los oficialismos. ¿Ese castigo implica que el voto es por un tema más emocional que racional?

— Claramente las elecciones se han ido volviendo cada vez más emocionales. En muchos casos un porcentaje muy importante del electorado define su voto en los últimos días, o incluso en el mismo día, frente a la urna. En buena medida por el impacto de la redes sociales y la polarización tóxica.

“Por otro lado, estamos viendo una fragmentación brutal. En Costa Rica hay 20 candidatos presidenciales. En Perú hay más de 35 candidatos para las elecciones del 2 de abril, de esos, solo dos tienen una intención de voto por encima del 10%. 25 de esos candidatos están por debajo del 1% de intención de voto (...).

“Más allá de la fragmentación y de la emocionalidad que tienen estas elecciones, el voto de castigo en gran medida viene porque el electorado siente que le han hecho un montón de promesas y que no han cumplido.

“Aquí los jóvenes juegan un papel muy importante, porque están muy activos, conectados a redes, y demandan un combate frontal contra la corrupción, denuncian la crisis de representación. A inicios de los 2000 la gran demanda era igualdad, inclusión, protección del ambiente, género; hoy la demanda es mucho más dura, más pragmática, es ‘dame seguridad, dame orden, lucha contra el crimen y la violencia, mejorame la economía, mejorame el empleo’.

“Eso se refleja en lo que el Latinobarómetro ha anunciado y que yo llamo ‘eficracia’, que es la demanda de resultados. El 54% de la gente dice ‘no me importaría que el gobierno que llega no sea democrático con tal de que resuelva mis problemas’. Ahí tenemos un problema muy muy serio”.

El politólogo Daniel Zovato destacó las elecciones de Costa Rica como las primeras que abren el ciclo de comicios del 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

— Durante los últimos años hemos visto a Estados Unidos influir directa o indirectamente en elecciones, incluso el presidente Trump se pronunció a favor de Asfura en Honduras, por ejemplo. ¿Qué papel podría jugara Washington en las votaciones de este año?

— El año pasado Estados Unidos jugó en dos elecciones muy fuertes. Jugó en la elección de medio periodo en Argentina, donde salió al rescate del presidente Milei, uno de los mandatarios más cercanos a Trump. Ahí jugó no solamente con un respaldo político, sino también con un respaldo financiero, porque a través de su secretario del Tesoro ofreció $20 mil millones para ayudar a Milei a ganar esa elección.

“La segunda elección, donde jugó aún más fuerte que en Argentina, fue en Honduras con el triunfo de Asfura. También jugó en Ecuador, pero no de una manera tan contundente.

“En estas elecciones, particularmente en Colombia, Brasil y quizás Perú, vamos a ver diferentes tipos de intervenciones. Donald Trump aprendió que no siempre que él se mete a favor de alguien, ese alguien termina ganando, y no siempre que critica a alguien, ese alguien termina perdiendo. Por ejemplo, los liberales con Carney en Canadá se beneficieron de la crítica permanente de Trump a Trudeau.

“Trump aprendió que cuando embistió fuerte a Lula por la condena de Bolsonaro, en lugar de bajarle las acciones a Lula —que buscará la reelección en octubre—, más bien comenzó a subir. Hemos visto como Trump hizo un reacomodo en la confrontación.

“Donald Trump va a tener que ser muy sensible para ver hasta qué punto atacar a un candidato de izquierda no termina despertando un sentimiento nacionalista que juegue en contra de la derecha.

“El factor Trump en materia electoral e injerencia indebida en campañas electorales estará presente, se está conformando lo que yo llamo ‘MALGA’, Make America Latina Great Again (en referencia al MAGA de Trump), un conjunto de presidentes más o menos devotos a Trump. Ahí tienes a Milei, Bukele, Novoa, Peña en Paraguay, Rodrigo Paz en Bolivia, Abinader, Mulino, Rodrigo Chaves y su candidata Laura Fernández, incluso a Bernardo Arévalo en Guatemala y José Antonio Kast en Chile".

Daniel Zovatto fue director regional para América Latina y el Caribe en el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional). (IDEA/IDEA)

— En Costa Rica no tenemos un único candidato pro Estados Unidos, como ha pasado en otros países en los que el presidente Trump se ha posicionado fácilmente. Son varios los afines a Washington. Hasta ahora Estados Unidos no se ha posicionado a favor de un candidato en particular. ¿Podría ser que estén esperando a una eventual segunda ronda? ¿Están midiendo el terreno?

— Correcto, porque si Estados Unidos no necesita intervenir, yo creo que no lo va a hacer. En Argentina, Trump decidió intervenir porque había muchas probabilidades (de que Milei perdiera), el kirchnerismo había ganado en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Era muy probable que si Trump no iba en salvataje, Mileo no solamente hubiera tenido un castigo en las elecciones, sino que su plan económico se podía desbaratar y perder ese aliado en América del Sur.

“En Centroamérica lo vimos. Asfura no tenía mayores posibilidades, pero con la fuerte intervención de Trump... Esto quiere decir que cuando Trump tiene que jugar fuerte, va a jugar muy fuerte. Con Novoa, por ejemplo, no llegó a jugar tan fuerte.

“Sí creo que en estas elecciones, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, si en una segunda vuelta viese algún peligro para los intereses de Estados Unidos, si ve cualquier tipo de conflicto, yo estoy seguro de que va a intervenir (...)"

“Hay que tomar en cuenta que en noviembre de este años están las elecciones de medio periodo en Estados Unidos, donde Trump se juega si va a continuar los últimos dos años de su periodo con mayoría en ambas cámaras, o si pierde la Cámara de Representantes, como es tradicional en la mayoría de los casos. Es un año tremendamente decisivo en términos electorales“.

— Otro actor fundamental en política han sido las iglesias evangélicas, en especial en Argentina, Brasil o Guatemala, por ejemplo. Aquí en Costa Rica hace pocos días vimos como iglesias evangélicas le daban la adhesión a la candidata oficialista. ¿Este sigue siendo un factor que mueva la aguja?

— Sigue siendo un factor, pero hay una gran heterogeneidad. Por ejemplo, en Brasil es fundamental la relación de los evangélicos con la familia Bolsonaro. Por eso en la última elección Lula fue a hablar también con los evangélicos, porque ahí tiene un peso muy importante.

“En otros varios países de América Latina depende de los candidatos, las coyunturas, los países... pero el elemento religioso y particularmente de las iglesias protestantes sí juega un papel muy importante a nivel electoral”.

En países como Guatemala, Argentina o Brasil, las iglesias protestantes han jugado un papel político trascendental. (Foto: Rafael Pacheco/Foto: Rafael Pacheco)

— ¿Por qué a Estados Unidos le interesa un país tan pequeño como Costa Rica? Es fácil entenderlo en grandes economías pero, ¿por qué en Costa Rica?

— Hay varios elementos. Costa Rica es muy atípico porque, más allá de los serios problemas que la democracia está enfrentando (como también ocurre en Estados Unidos), es la mejor democracia que hay en la región.

“El segundo tema no es el migratorio, porque como dijo Marco Rubio el otro día ‘hay más gringos viviendo en Costa Rica que ticos viviendo en Estados Unidos’, lo que sí es un tema muy peligroso es la droga, y eso lo estamos viendo.

“Ecuador es un gran ejemplo de ello, porque durante mucho tiempo era asi un oasis de paz y los problemas estaban en Colombia, Perú, Bolivia... pero terminó penetrando el crimen organizado y el narco en Ecuador, y ha llevado estos niveles de criminalidad y violencia. En Costa Rica se está disparando el tema de inseguridad y narcotráfico y eso es muy importante.

“Otro tema tiene que ver con geopolítica. Durante casi dos décadas Estados Unidos tuvo una distracción estratégica en Irak y Afganistán, y descuidó a América Latina. En esos 20 años China se le metió por todos lados, regalando un estadio como en Costa Rica, en otros casos una biblioteca... Costa Rica fue uno de los países que inició la relación con China en la región.

“Pero ahora podría haber la posibilidad de que Asfura, presidente de Honduras, diga ‘me voy de China, regreso con Taiwán’. Ese es un elemento muy importante. Hay que ponerle mucha atención a la nueva doctrina de seguridad nacional ‘Donroe’ que fue presentada en diciembre, donde el hemisferio occidental pertenece a Estados Unidos y es Estados Unidos el que toma las decisiones.

“Hay una pluralidad de intereses y quizás el último: es muy bueno que la democracia de mejor calidad, aún con todos los problemas que está teniendo, pero tener a Costa Rica como aliado de Estados Unidos es muy importante desde el punto de vista de la imagen“.

— En América Latina vimos elecciones como las de El Salvador, donde Bukele se reeligió de forma inconstitucional, pero también las de Chile, donde el presidente Boric saludó la elección de un Kast antagónico. ¿Qué podamos esperar durante este año? ¿Se respetará al institucionalidad y la democracia o debemos estar alertas?

— Tenemos una caja de chocolates. ¿Te acordás de la película Forrest Gump, donde la mamá de Forrest decía que uno nunca sabe qué chocolate va a sacar de la caja? Aquí tenemos diferentes situaciones.

“Tenés una farsa electoral como la que hubo en Venezuela, donde ganó Edmundo González y se desconocieron los resultados. Tenés una situación como la de Honduras, donde el país vivió una zozobra porque se caía permanentemente el sistema.

“Tenés una situación de ejemplaridad desde el punto de vista republicano como es el caso de Chile, como es el caso de Uruguay, donde los resultados se respetan, así se pierda por muy pocos votos, el que pierde reconoce y felicita al que gana, y el que gana lo hace con decoro, con respeto. En esa categoría estaba Costa Rica, pero la situación se ha venido complicando.

“Las tensiones entre el Tribunal Supremo de Elecciones, el presidente Chaves, la solicitud de levantamiento de inmunidad... Hay una serie de elementos que se han venido deteriorando, y espero que el resultado, sea cual sea, sea respetado y Costa Rica siga manteniendo lo que ha sido siempre su tradición.

El 6 noviembre del 2023, Daniel Zovatto ofreció la conferencia “Democracia y elecciones en América Latina: situación actual y tendencias" en el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica. (El Comercio/Perú/GDA/El Comercio/Perú/GDA)

“Costa Rica es una democracia donde el componente electoral está caracterizado por los niveles de integridad, de transparencia y de confianza. Lo que ha venido pasando en el último tiempo no ayuda en ese sentido. Si hay una institución que valía la pena cuidar era el TSE.

“Yo, que me dediqué los últimos 45 años al tema electoral, claramente sé el prestigio que tiene Costa Rica, siempre era una de las escarapelas que lucía Costa Rica, y con mérito. Así que yo espero que eso se preserve, porque sí tenemos el fenómeno del ‘negacionismo electoral’.

“Trump la semana pasada en Davos, ¡en Davos! volvió a decir que que a él le robaron la elección en 2020. Además estamos viendo denuncias de ‘fraudes preventivos’, o sea, desde seis meses antes de la elección Bolsorano estaba diciendo ‘si yo pierdo es porque me van a hacer fraude’. A Bolsonaro le costó aceptar, aceptó a regañadientes, y después hubo la intentona de golpe de Estado.

“Finalmente, en las cuatro elecciones del 2026 podría haber segunda vuelta con posibilidad de reversión del resultado. Cuando en Costa Rica ganó Chaves él había perdido en primera vuelta, Milei perdió en primera vuelta, Novoa perdió en primera vuelta en su primera elección, Arévalo perdió en primera vuelta, Kast había perdido en primera vuelta.

“No hay que descartar que haya reversión de resultados, y eso genera problemas serios de gobernabilidad porque en todos nuestros países el Congreso queda integrado en primera ronda y muchas veces los presidentes electos no tienen mayoría para gobernar. Eso genera dificultad para cumplir promesas y ahí viene el voto de castigo”.

Zovatto celebró la reputación de la que goza el TSE como organismo electoral en Latinoamérica y el mundo. (JOHN DURAN/John Durán)

— Usted hablaba de esa estrellita que ha sido el Tribunal Supremo de Elecciones, y que ha sido cuestionada últimamente. ¿Cuál serían para usted esas pistas, esas señales en las que deberían fijarse los votantes para ver cuáles candidatos sí defienden la democracia que Costa Rica siempre ha defendido?

— Hay una dimensión político-electoral partidista. Cada uno escoje aquel candidato o candidata que considere que mejor sirve a sus objetivos, sus intereses, o el menos malo, porque seamos honestos, en muchos casos se vota no por el mejor, sino por el menos malo, sobre todo en segunda vuelta.

“Pero si dejamos de lado las consideraciones partidistas, un tema central en el corazón de toda democracia auténtica es la legitimidad de origen: quien llegue al ejercicio de la presidencia, y los 57 diputados, tienen que surgir de procesos electorales que tengan la más absoluta integridad, y por eso es muy importante la labor que ha venido haciendo el TSE.

“Hay una tradición, un capital político institucional que hay que preservar. Cuesta muchos años construir una institucionalidad y se pierde demasiado rápido. Costa Rica durante muchos años ha ido construyendo esa institucionalidad y esa confianza en sus procesos electorales, más allá que te guste quién gane o pierda.

“Entonces, tiene que haber un consenso unánime de todos los actores políticos de que el TSE es un capital institucional de Costa Rica que debe ser protegido y tutelado, que puede ser mejorado, totalmente de acuerdo, pero hay que tener mucho cuidado con destruir institucionalidad (...).

“Dependiendo lo que pase con los resultados, podría haber algún chispazo de no querer reconocer resultados, o de críticas. En este momento la candidata oficialista va liderando con bastante diferencia, pero ¿qué pasaría si se quedara muy cerca del 40%? Si no pudiera ganar en primera ronda por pocos votos, ¿se respetarán los resultados que dé el TSE como ha sido tradición, o se comenzará a cuestionar ese elemento?

“Ese es un aspecto muy importante que tiene que ver con la cultura política, que es realmente un elemento central en toda democracia. En este rally electoral tan decisivo, Costa Rica es el que está en la línea de arranque, y vamos a estar muy atentos a lo que ahí suceda, porque va a ir determinando tendencias para el resto de la región”.

