Analista Daniel Zovatto sobre las elecciones en Costa Rica: ‘Podría haber algún chispazo de no querer reconocer resultados’

El abogado y politólogo argentino destacó las tres votaciones presidenciales que se realizarán en Latinoamérica durante el 2026: Costa Rica, Perú, Colombia y Brasil, así como la posible injerencia del gobierno de Estados Unidos

Por Roger Bolaños Vargas

Este domingo 1.° de enero Costa Rica elegirá a próximo presidente de la República o, quizás, a los dos contendientes que avanzarán a una segunda ronda. Para analizar estas trascendentales elecciones, así como los comicios que se realizarán durante el año 2026 en toda América Latina, Revista Dominical habló con el abogado y politólogo argentino Daniel Zovatto.








