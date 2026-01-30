TSE alerta por circulación de versiones falsas de la app Votante Informado

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) advirtió este viernes sobre la circulación de versiones no oficiales de la aplicación móvil #VotanteInformadoCR, que están siendo distribuidas mediante sitios web y plataformas no autorizadas.
Según el órgano electoral, estas aplicaciones podrían contener virus o información falsa, lo que representa un riesgo para los datos personales de los usuarios y podría ser utilizado para desinformar sobre el proceso electoral.
Por esa razón, el TSE reiteró que la aplicación solo debe descargarse desde las tiendas oficiales App Store y Google Play, y recomendó desinstalar cualquier versión obtenida por otros medios.
