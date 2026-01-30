TSE alerta por circulación de versiones falsas de la app Votante Informado

El Tribunal Supremo de Elecciones recordó que la app Votante Informado solo está disponible en App Store y Google Play.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) advirtió este viernes sobre la circulación de versiones no oficiales de la aplicación móvil #VotanteInformadoCR, que están siendo distribuidas mediante sitios web y plataformas no autorizadas.

Según el órgano electoral, estas aplicaciones podrían contener virus o información falsa, lo que representa un riesgo para los datos personales de los usuarios y podría ser utilizado para desinformar sobre el proceso electoral.

Por esa razón, el TSE reiteró que la aplicación solo debe descargarse desde las tiendas oficiales App Store y Google Play, y recomendó desinstalar cualquier versión obtenida por otros medios.

La Nación ofrece de forma gratuita todos los artículos del proyecto #NoComaCuento.