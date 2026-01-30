#NoComaCuento

TSE alerta por circulación de versiones falsas de la app Votante Informado

Tribunal indicó que versiones falsas pueden contener virus y desinformación; vea dónde puede descargar la oficial

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
App votante informado TSE
El Tribunal Supremo de Elecciones recordó que la app Votante Informado solo está disponible en App Store y Google Play. (TSE/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026TSEVotante Informado
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.