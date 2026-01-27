Política

TSE amplía horarios para trámite de cédulas previo a las elecciones 2026: vea días y horas

El TSE aclaró que el horario ampliado aplica únicamente para el trámite de cédulas de identidad y la Tarjeta de Identidad de Menores

Por Sebastián Sánchez
Fila en TSE para tramitar cédula de identidad
Este lunes muchas personas hicieron fila desde antes de las 7 a. m. para tramitar su cédula de identidad. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.