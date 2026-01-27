TSE amplía horarios para trámite de cédulas previo a las elecciones 2026: vea días y horas

Este lunes muchas personas hicieron fila desde antes de las 7 a. m. para tramitar su cédula de identidad.

Desde primeras horas de este lunes, decenas de personas formaron largas filas en las afueras de las oficinas del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para tramitar la cédula de identidad, en el inicio del horario ampliado anunciado por la institución de cara a las elecciones nacionales del próximo 1.° de febrero.

La alta afluencia de usuarios se observó especialmente en la sede central, donde ciudadanos aguardaron durante horas para gestionar la reposición o renovación de su documento de identidad.

El movimiento respondió al llamado del TSE para adelantar estos trámites y evitar contratiempos el propio día de las elecciones.

El próximo 2 de febrero el TSE permanecerá cerrado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El Tribunal informó de que el horario ampliado aplica exclusivamente para la solicitud y entrega de cédulas de identidad y la Tarjeta de Identidad de Menores (TIM).

Según el comunicado oficial, del lunes 26 al viernes 30 de enero, la atención se brinda de 7 a. m. a 5 p. m. en la sede central y oficinas regionales.

Además, el sábado 31 de enero el servicio estará disponible de 8 a. m. a 4 p. m., mientras que el domingo 1.º de febrero se atenderá de 6 a. m. a 6 p. m. Para el lunes 2 de febrero, todas las oficinas permanecerán cerradas.

La cédula de identidad es indispensable para votar en las elecciones presidenciales de este domingo 1°. de febrero. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El TSE recordó que otros servicios distintos a cédulas y TIM se mantienen en el horario regular de 7 a. m. a 3 p. m., y reiteró el llamado a la población a planificar con anticipación su visita para reducir tiempos de espera ante la elevada demanda registrada este lunes.

El próximo 1° de febrero Costa Rica elegirá al próximo presidente o presidenta de la República, sus dos vicepresidencias, así como los 57 diputados de la Asamblea Legislativa.