La UNA evaluó los planes de gobierno de los 20 candidatos presidenciales: estas fueron las calificaciones

Seis son los candidatos que superan el margen de error según la última encuesta del CIEP.

La Escuela de Planificación y Promoción Social (PPS) de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) evaluó los planes de gobierno de los 20 candidatos presidenciales de cara a las elecciones del próximo 1°. de febrero, con base en seis criterios.

Promedio general

En esta gráfica se resumen las calificaciones de todos los candidatos presidenciales en cada uno de los seis criterios otorgados por la UNA.

“El estudio de la EPPS no evalúa ideologías ni promesas, sino capacidad programática. Y en ese terreno, el sistema político costarricense enfrenta un desafío profundo: pasar del discurso coherente a la acción planificada y ejecutable“, dice esa casa de estudios.

Coherencia interna

La calificación en esta primera área fue la siguiente:

Según el análisis de la UNA, el bloque alto son todos aquellos partidos mayores o iguales a 4:

Estos planes “se leen como un todo” y no como una suma de promesas inconexas.

El bloque medio corresponde a aquellos con calificación entre 3.0 y 3.9:

Estos planes tienen una moderada consistencia en su rigurosidad en cuanto a la formulación de diagnósticos, objetivos y compromisos.

El bloque bajo lo integran las agrupaciones con puntaje menor a 3:

Estos tres planes de gobierno son muy pobres y no pasan un mínimo esperado para un partido esté preparado para gobernar.

Planificación

El bloque alto es igual o superior a 3:

La planificación rara vez se acompaña de indicadores, líneas base o mecanismos claros de evaluación.

El medio entre 2.0 y 2.9:

Son planes que “hablan de planificar”, pero no explican cómo se planifica ni cómo se controla la ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas a la hora de ser gobierno.

El bajo corresponde a las calificaciones menores a 2.0:

Estos planes no demuestran capacidad técnica mínima para ordenar la acción pública.

Enfoque territorial

El bloque alto son aquellos partidos iguales o superiores a 4:

Estos planes no solo mencionan el territorio, sino que lo usan como criterio para decidir prioridades, inversión y acción estatal.

Bloque medio entre 2.5 y 3.9:

Son planes que nombran el territorio, pero no gobiernan desde él.

Bloque bajo son los menores a 2.5:

Estos planes ignoran el territorio como dimensión estructural del desarrollo.

Rol de las municipalidades

El bloque alto son los mayores a 4:

Estos planes entienden que sin municipalidades fuertes no hay desarrollo territorial sostenible.

Los partidos en el bloque medio están entre 2.5 y 3.9:

Son planes que mencionan a las municipalidades, pero no las integran plenamente en la toma de decisiones nacionales.

El bloque bajo lo integran las agrupaciones menores a 2.5:

Estos planes no reconocen al gobierno local como actor estratégico del desarrollo.

Desarrollo económico local

El bloque alto es aquel superior 3.5:

En estos planes, el desarrollo económico local aparece como estrategia, no como capítulo suelto.

El bloque medio son aquellos partidos con nota entre 2.3 y 3.4:

Son planes que “hablan de reactivar la economía”, pero no siempre dicen dónde, con qué actores y con qué encadenamientos concretos.

El bloque bajo lo integran agrupaciones con calificaciones menores a 2.3:

Estos planes no logran aterrizar la economía en el territorio.

Operatividad

El bloque alto lo integran aquellos con nota alrededor de 2.7 y 2.9:

Incluso los planes mejor posicionados no alcanzan estándares altos de operatividad, lo que revela una debilidad estructural del sistema político.

El bloque medio son aquellos partidos con nota entre 2.0 y 2.6:

Son planes que saben qué quieren hacer, pero no explican cómo hacerlo.

El bloque bajo lo integran las agrupaciones menores a 2.0:

Estos planes no demuestran capacidad mínima de ejecución programática.

Los criterios fueron:

Coherencia interna: se refiere al grado de congruencia entre el diagnóstico, los objetivos, las estrategias, las propuestas y la adopción de un modelo de desarrollo claramente definido y consistente. Planificación: alude a la existencia de una lógica estratégica, con metas precisas y una adecuada articulación programática, concebida como una herramienta para el “buen gobierno” en la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Enfoque territorial: analiza el reconocimiento de las desigualdades entre territorios y la pertinencia de las propuestas frente a los distintos contextos del país. Rol de las municipalidades: examina la visión del gobierno local como un actor clave del desarrollo y de la gobernanza multinivel, así como el respeto, fortalecimiento y promoción de las competencias municipales y de las transferencias de recursos, para garantizar respuestas oportunas a la ciudadanía en su entorno inmediato. Desarrollo económico local: evalúa la capacidad de las propuestas para activar las economías territoriales y promover la generación de empleo y fortalecer los encadenamientos productivos. Operatividad: se orienta a valorar la viabilidad institucional, financiera y administrativa de los compromisos asumidos.

Según cada categoría, los planes fueron evaluados del 1 al 5, siendo esta última la más alta.

Los 20 candidatos según su partido son:

Avanza: José Aguilar Berrocal

José Aguilar Berrocal Integración Nacional (PIN): Luis Amador Jiménez

Luis Amador Jiménez Progreso Social Democrático (PPSD): Luz Mary Alpízar Loaiza

Luz Mary Alpízar Loaiza Esperanza Nacional (PEN): Claudio Alpízar Otoya

Claudio Alpízar Otoya Nueva República: Fabricio Alvarado Muñoz

Fabricio Alvarado Muñoz Alianza Costa Rica Primero: Douglas Caamaño Quirós

Douglas Caamaño Quirós Centro Democrático y Social (PCDS): Ana Virginia Calzada Miranda

Ana Virginia Calzada Miranda Aquí Costa Rica Manda (ACRM): Ronny Castillo González

Ronny Castillo González Unidos Podemos (UP): Natalia Díaz Quintana

Natalia Díaz Quintana Agenda Ciudadana (Coalición): Claudia Dobles Camargo

Claudia Dobles Camargo Liberal Progresista (PLP): Eliécer Feinzaig Mintz

Eliécer Feinzaig Mintz Pueblo Soberano (PPSO): Laura Fernández Delgado

Laura Fernández Delgado De la Clase Trabajadora (PT): David Hernández Brenes

David Hernández Brenes Justicia Social Costarricense: Walter Rubén Hernández Juárez

Walter Rubén Hernández Juárez Unidad Social Cristiana (PUSC): Juan Carlos Hidalgo Bogantes

Juan Carlos Hidalgo Bogantes Unión Costarricense Democrática (PUCD): Boris Molina Acevedo

Boris Molina Acevedo Liberación Nacional (PLN): Álvaro Ramos Chaves

Álvaro Ramos Chaves Frente Amplio (FA): Ariel Robles Barrantes

Ariel Robles Barrantes Esperanza y Libertad (PEL): Marco Rodríguez Padilla

Marco Rodríguez Padilla Nueva Generación (PNG): Fernando Zamora Castellanos

Brecha entre discurso y capacidad de gobierno

La UNA evaluó los planes de gobierno de los 20 candidatos presidenciales. (Cortesía /UNA)

La UNA concluyó que del análisis consolidado de los 20 planes de gobierno se revela un patrón claro y consistente: “existe una brecha estructural entre el discurso político y la capacidad real de gobierno“.

Esa casa de estudio añadió que, en general, los planes de gobierno destacan por su coherencia interna, lo que evidencia documentos ordenados y lógicamente estructurados.

Sin embargo, esta fortaleza no se traduce en una planificación efectiva ni en operatividad, lo que revela dificultades para explicar cómo se gobernará, se priorizarán acciones y se dará seguimiento a las políticas públicas.