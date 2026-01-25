Revista Dominical

A las puertas de la presidencia: Los perfiles se definen ante las elecciones

Con amplia ventaja de la candidata de Rodrigo Chaves, seis aspirantes se disputan el voto indeciso. ¿Quién inclinará la balanza?

Por Fernando Chaves Espinach

El próximo domingo saldremos a votar. Votar ha sido deber, derecho y privilegio en Costa Rica por 70 años, décadas durante las cuales el país construyó una imagen de exepcionalidad en una región atribulada. Ahora, a las puertas de las elecciones, seis candidatos descollan en un panorama político fragmentado, y es lo más probable que entre ellos se decida la presidencia.








