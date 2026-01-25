A las puertas de la presidencia: Los perfiles se definen ante las elecciones

El próximo domingo saldremos a votar. Votar ha sido deber, derecho y privilegio en Costa Rica por 70 años, décadas durante las cuales el país construyó una imagen de exepcionalidad en una región atribulada. Ahora, a las puertas de las elecciones, seis candidatos descollan en un panorama político fragmentado, y es lo más probable que entre ellos se decida la presidencia.

La última encuesta del Centro de Investigación en Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) tomó la fotografía de un momento en el que muchos indecisos y poco entusiasmo fortalecen a una candidata oficialista que roza el 40%.

Si bien la popularidad de un gobernante como Rodrigo Chaves Robles es difícil de heredar, Laura Fernández Delgado promueve un continuismo total, “continuar el cambio” que, presuntamente, inició el gobernante.

Solo Álvaro Ramos Chaves tiene un apoyo sustancial, con 8%. Los demás, Claudia Dobles Camargo, Ariel Robles Barrantes, José Aguilar Berrocal y Fabricio Alvarado Muñoz, buscarán llegar a una segunda ronda para desafiar a la oficialista.

El resto de los aspirantes aparece por debajo del margen de error, de 3%. Para esta encuesta, el CIEP efectuó 1.006 entrevistas por teléfono celular, entre el lunes 12 y el jueves 15 de enero, después de los debates del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Para esta edición de la revista, nos basamos en encuestas previas para elaborar una semblanza de las cuatro candidaturas más destacadas. La tendencia se mantuvo, pero aparecieron dos más muy cerca de Claudia Dobles: Fabricio Alvarado y José Aguilar Berrocal. Nuestro cierre de edición es los miércoles, día que se publicó la encuesta del CIEP. Así las cosas, no conocíamos aún el resultado y, por ende, hicimos los perfiles más extensos sobre los primeros cuatro. Empero, también ofrecemos un vistazo a Aguilar y Alvarado, que también podrían subir en apoyo en los últimos días.

Naturalmente, nuestro interés está en ofrecerle información sobre quiénes son los aspirantes. La decisión del voto es suya, pero si podemos pedirle algo es que vote. Más allá de los comicios, la democracia se defiende también en acciones cotidianas, en involucramiento con la comunidad, en pedir, preguntar y exigir información y claridad a nuestros gobernantes.

Claudia Dobles

Laura Fernández

Álvaro Ramos

Ariel Robles