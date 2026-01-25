Revista Dominical

Claudia Dobles: La arquitecta que ya planificó en Casa Presidencial

Ejecutiva, técnica y con carácter fuerte, la ex primera dama busca llegar a la Presidencia tras haber ejercido un rol activo en Casa Presidencial

EscucharEscuchar
Por Julián Navarrete Silva
Candidata Claudia Dobles
Claudia Dobles, candidata del partido Coalición Agenda Ciudadana (CAC), en un recorrido en Cartago. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Claudia DoblesCarlos AlvaradoPacLuis Guillermo SolisCandidata presidencialCAC
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.