Claudia Dobles sobre candidatos a diputado del chavismo: ‘Ahí todo el mundo está buscando inmunidad’

La candidata Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana fustigó la nómina de diputados del PPSO.

Claudia Dobles, candidata presidencial de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), criticó la nómina de diputaciones propuestas por el partido oficialista Pueblo Soberano (PPSO). “Para mí como ciudadana, quitándome el sombrero de candidata, me parece vergonzoso ver una nómina de diputaciones de parte del oficialismo, donde ahí todo el mundo está buscando inmunidad”, dijo en el programa Hablando Claro de radio Columbia.

“¿Cómo vamos a ser tan complacientes con gente que lo que está intentando es ganarse un buen salario y escudarse de la justicia, por al menos cuatro años?“, continuó la ex primera dama.

Según la política, la Asamblea Legislativa requiere de personas “dignas” y señaló que por eso, dicho poder de la República está tan demeritado.

La aspirante presidencial de Agenda Ciudadana encabeza la papeleta a diputaciones por San José de esa coalición.

Investigaciones

La candidata del PPSO por Heredia, Marta Esquivel, afronta una causa penal por el Caso Barrenador, en el que se investiga un supuesto sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en contratos para la administración de 138 Ebáis con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La expresidenta de la CCSS, Marta Esquivel, es investigada por el Caso Barrenador. (Facebook Marta Esquivel/Cortesía)

Osvaldo Artavia Carballo, primer lugar por Limón, fue denunciado por una presunta denuncia calumniosa.

En las candidaturas del oficialismo figuran exministros como Nogui Acosta (primer lugar por San José), de Hacienda; Anna Katharina Müller (sexto lugar por San José), de Educación; y el exvicepresidente, Stephan Brunner (tercer lugar por San José), quienes también tienen causas penales abiertas.