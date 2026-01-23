Política

Entre gritos de ‘facho y conservador’, Fabricio Alvarado denuncia agresiones que la campaña de Claudia Dobles niega

El encontronazo ocurrió antes y durante el debate presidencial organizado la noche de este martes por Multimedios

Por Sebastián Sánchez
Fabricio Alvarado denuncia supuestas agresiones por parte de seguidores de Claudia Dobles, previo al debate de Multimedios.
Fabricio Alvarado denuncia supuestas agresiones por parte de seguidores de Claudia Dobles, previo al debate de Multimedios. (Canva/La Nación)







