Entre gritos de ‘facho y conservador’, Fabricio Alvarado denuncia agresiones que la campaña de Claudia Dobles niega

Fabricio Alvarado denuncia supuestas agresiones por parte de seguidores de Claudia Dobles, previo al debate de Multimedios.

El candidato presidencial de Nueva República, Fabricio Alvarado, denunció presuntas agresiones de simpatizantes de Claudia Dobles, de Agenda Ciudadana, contra militantes de su partido; la campaña de Dobles rechazó las acusaciones.

La acusación de Alvarado fue lanzada durante el debate organizado esta noche por Multimedios, el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica (CCECR) y la Universidad Hispanoamericana (UH).

En medio del debate, Alvarado le dijo a Dobles: “Militantes de su partido agredieron a jóvenes de Nueva República cuando nosotros llegamos a orar, a compartir, a vivir la democracia (...) a un joven le golpearon las costillas, había una mujer embarazada e incluso mis hijas”.

Dobles le respondió que rechaza cualquier tipo de violencia, pero le pidió que le presentara las pruebas para tomar acciones.

Consultada por La Nación, Ana Gabriel Zúñiga, jefa de campaña de la Coalición Agenda Ciudadana, explicó que solicitaron los videos a Nueva República, pero aseguran que, tras revisar las imágenes, “en ningún momento hubo agresión”.

“Nos pusimos a las órdenes del equipo de Fabricio, para poder conversarlo y que podamos tener toda la información que se requiera porque condenamos cualquier acto de violencia en esta fiesta democrática”, dijo Zúñiga.

Supuestas agresiones

En un comunicado emitido por la juventud de Nueva República sostienen que esta es la segunda vez que un seguidor de Claudia Dobles trata de increpar a nuestro candidato.

“La primera vez se dio en el debate del TSE, cuando un hombre ofendió a nuestro candidato y su familia, sin embargo, este jueves pasaron una línea delgada que trasgrede los valores y el ser democrático hacia el respeto a las personas que no forman parte de su agrupación política”, aseguran los conservadores.

En otro video, una joven militante de Nueva República, Denisse Barrientos Chinchilla, afirma haber sido agredida por parte de jóvenes de Agenda Ciudadana.

“Los muchachos de Agenda Ciudadana se nos lanzaron encima, tirándonos las banderas, golpeándonos e incluso tuve que hace un pequeño gesto para proteger a la hija menor de donde Fabricio”, aseguró Barrientos.

En los videos difundidos se observa a seguidores de Dobles acercar sus banderas al paso de Alvarado y su comitiva, lo que genera un breve encontronazo; no obstante, no se aprecia ninguna agresión.

La Nación grabó un video donde se puede escuchar con claridad que los seguidores de Dobles gritan al paso de Alvarado: “Facho y conservador, Fabricio no es opción”.