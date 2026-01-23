EN VIVO

Debate Multimedios- CCECR - UH: Ocho candidatos presentan sus propuestas en estos cinco bloques temáticos

Canal 8 Multimedios, el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica y la Universidad Hispanoamericana organizaron un debate presidencial con ocho candidatos presentes. Siga aquí los detalles.

Por Yucsiany Salazar y Yeryis Salas
Los ocho candidatos estarán esta noche en el debate organizado por Multimedios, Colegio de Ciencias Económicas y Universidad Hispanoamericana.
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

