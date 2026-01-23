Debate Multimedios- CCECR - UH: Ocho candidatos presentan sus propuestas en estos cinco bloques temáticos

Los ocho candidatos estarán esta noche en el debate organizado por Multimedios, Colegio de Ciencias Económicas y Universidad Hispanoamericana.

Ocho candidatos a la Presidencia se enfrentan una vez más en un debate televisivo, esta vez, organizado por Canal 8 Multimedios, Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica (CCECR) y la Universidad Hispanoamericana (UH).

En esta ocasión participan los aspirantes Eliécer Feinzaig (Liberal Progresista), Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana), Fabricio Alvarado (Nueva República), Ana Virginia Calzada (Centro Democrático y Social), Natalia Díaz (Unidos Podemos), Ariel Robles (Frente Amplio), Juan Carlos Hidalgo (Unidad Social Cristiana) y José Aguilar (Avanza).

Según el medio de comunicación, meses atrás la candidata oficialista, Laura Fernández, confirmó su asistencia; sin embargo, posteriormente su jefe de campaña, Francisco Gamboa, emitió un comunicado donde declinó la invitación por motivos de agenda. El candidato del partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, también canceló su participación -según indicó- por motivos de tiempo.

El debate es transmitido por la señal de Canal 8 de Multimedios en las principales cableras del país, así como por el Facebook y YouTube del CCECR. El canal específico dependerá de la empresa cablera, por lo que se recomienda consultar la guía de programación de su proveedor.

A las 7:01 p. m. dio inicio el debate presidencial organizado por Multimedios, el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica (CCECR) y la Universidad Hispanoamericana (UH), con los ocho candidatos presentes.

El encuentro se desarrolla en cinco bloques temáticos: seguridad, economía, empleo, educación y salud, cada uno con dos dinámicas. En la primera parte, los candidatos responden una pregunta elaborada previamente por un panel de expertos, para lo cual cuentan con un minuto y 30 segundos.

Posteriormente, se abre un espacio de intercambio directo entre los aspirantes presidenciales. En esta etapa, cada candidato puede escoger a uno de sus contendientes para debatir: dispone de 30 segundos para formular una pregunta, y el candidato interpelado cuenta con 30 segundos para responder.

Al finalizar los cinco bloques, cada participante tendrá un minuto para emitir su mensaje de cierre dirigido al electorado. El orden de participación en cada bloque fue sorteado previamente, con representación de todos los partidos políticos invitados al debate.

6:43 p.m.: Todos los candidatos ya se encuentran listos para el debate Copiado!

Alrededor de las 6:43 p. m., se presentó el último candidato que participará en el debate, José Aguilar, del partido Avanza.

Minutos antes, había hecho su ingreso el candidato del Partido Liberal Progresista, Eliécer Feinzaig, y su llegada transcurrió sin manifestaciones visibles de apoyo por parte de simpatizantes en el lugar.

Así, los ocho candidatos ya se encuentran listos para compartir sus propuestas en el debate organizado por Canal 8 Multimedios, Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica (CCECR) y la Universidad Hispanoamericana (UH).

6:30 p. m.: Claudia Dobles se hace presente en la sede del debate Multimedios–CCECR–UH Copiado!

Treinta minutos antes del inicio del debate presidencial, la candidata de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, se presentó en la sede del Colegio de Ciencias Económicas.

Seguidores de las distintas agrupaciones políticas se encuentran en las instalaciones del Colegio de Ciencias Económicas en apoyo a sus respectivos candidatos presidenciales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La aspirante fue recibida por seguidores de su partido con la consigna “¡Claudia presidenta!”. Mientras tanto, simpatizantes apostados en el lugar abuchearon al candidato de Nueva República, Fabricio Alvarado, al grito de “Facho y conservador, Fabricio no es opción”, mientras el aspirante caminaba hacia el recinto.

6:20 p.m.: Tres candidatos más se hacen presentes para participar en el debate Multimedios- CCECR - UH Copiado!

Los candidatos Juan Carlos Hidalgo (Unidad Social Cristiana), Fabricio Alvarado (Nueva República) y Ariel Robles (Frente Amplio) ya se encuentran en Montes de Oca para participar en el debate.

El primero en llegar fue el aspirante socialcristiano alrededor de las 6:15 p. m., seguido de Alvarado a las 6:20 p. m., y Robles a las 6:23 p.m.

El debate está previsto para iniciar a las 7 p. m. por la señal de Canal 8 de Multimedios en las principales cableras del país, así como por el Facebook y YouTube del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica (CCECR).

5:55 p. m.: La candidata presidencial Natalia Díaz llega a las instalaciones del Colegio de Ciencias Económicas para el debate Multimedios- CCECR - UH Copiado!

Minutos antes de las 6 p. m. la aspirante presidencial del partido Unidos Podemos llegó al Colegio de Ciencias Económicas en Montes de Oca,para participar en el debate organizado por Multimedios, el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica (CCECR) y la Universidad Hispanoamericana (UH).

La candidata fue recibida por seguidores del partido y una mascarada con su retrato, que animó el ambiente. Mientras Díaz atendía a los medios de comunicación, se escuchaba a alto volumen un anuncio en apoyo a la campaña del candidato Ariel Robles, del Frente Amplio.

Llegada de la candidata de Unidos Podemos, Natalia Díaz, al Colegio de Ciencias Económicas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

5:20 p.m. Llega al debate Multimedios- CCECR - UH la candidata Ana Virginia Calzada Copiado!

La candidata del partido Centro Democrático y Social, Ana Virginia Calzada, fue la primera aspirante en llegar a las instalaciones del Colegio de Ciencias Económicas en Montes de Oca.

Previo a que inicie el debate, el ambiente calienta con seguidores del partido Unidad Social Cristiana, Coalición Agenda Ciudadana, Nueva República, y una comparsa que apoya al partido Unidos Podemos.