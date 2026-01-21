Debate Grupo Extra-CFIA: Cinco candidatos vuelven a verse las caras este martes, siga aquí todos los detalles

Cinco candidatos a la presidencia de la República se enfrentan esta noche una vez más, en un debate televisivo. El encuentro denominado “Construyamos País” es organizado por Grupo Extra y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

Los cinco candidatos estarán esta noche en el debate organizado por Grupo Extra y el CFIA. (Archivo LN/Archivo LN.)

En esta ocasión, los podios estarán ocupados por Claudia Dobles (Agenda Ciudadana), Ariel Robles (Frente Amplio), Juan Carlos Hidalgo (Unidad Social Cristiana), Álvaro Ramos (Liberación Nacional) y Natalia Díaz (Unidos Podemos). Según Diario Extra para este evento, Laura Fernández había confirmado su participación, pero posteriormente declinó asistir.

Para esta presentación, los candidatos fueron invitados, según los resultados de la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), publicada el pasado 3 de diciembre.

El debate se realiza a partir de las 7 p. m. en el auditorio del Museo de los Niños y será transmitido por Extra TV, redes sociales de ese medio de comunicación y del CFIA, además se puede escuchar en Extra Radio 92.3 FM.

6:45 p.m. Candidatos llegan al Museo de los Niños Copiado!

Debate Extra - CFIA Auditorio del Museo de los Niños, 20 de enero, 2026. Acuden: Álvaro Ramos, Juan Carlos Hidalgo, Ariel Robles, Natalia Díaz y Claudia Dobles (Foto: Rafael Pacheco/Foto: Rafael Pacheco)

En medio de las barras de sus seguidores, cánticos y banderas, los cinco candidatos presidenciales llegaron este martes al Museo de los Niños, para el debate Extra - CFIA.

Natalia Díaz, fue la primera en ingresar al recinto, donde agradeció el apoyo de los simpatizantes. A ella la siguió Ariel Robles, quien ingresó en medio de cánticos de “Ariel amigo, el pueblo está contigo”.

Minutos después ingresó Juan Carlos Hidalgo quien venía acompañado de su esposa. Hidalgo, destacó que este nuevo debate es una oportunidad más para que los costarricenses puedan contrastar ideas.

Claudia Dobles fue la cuarta candidata en llegar, acompañada de varios miembros de su equipo. Dobles aprovechó para saludar y compartir algunas palabras con las personas que la aguardaban.

El último en llegar fue Álvaro Ramos, quien también era esperado por un importante número de simpatizantes del partido.