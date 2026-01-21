EN VIVO

Debate Grupo Extra-CFIA: Cinco candidatos vuelven a verse las caras este martes, siga aquí todos los detalles

Grupo Extra y CFIA organizan el espacio llamado “Construyamos País”

Por Patricia Recio y Fernanda Matarrita Chaves
EscucharEscuchar

actualizaciones

Cinco candidatos a la presidencia de la República se enfrentan esta noche una vez más, en un debate televisivo. El encuentro denominado “Construyamos País” es organizado por Grupo Extra y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Debate Grupo ExtraDebate presidencial
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.

Lo más leído