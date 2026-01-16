China condena el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Taiwán: ‘Tiene implicaciones sobre la soberanía’

"China se opone de forma sistemática y resolutiva a cualquier acuerdo con implicaciones sobre la soberanía", dice portavoz del Ministerio de Exteriores.

Las autoridades de China condenaron, este viernes 16 de enero, el acuerdo comercial alcanzado entre Estados Unidos y Taiwán, y alertaron de que el pacto, con el que Washington busca impulsar las inversiones en suelo estadounidense a cambio de una disminución de los aranceles, “tiene implicaciones sobre la soberanía” del gigante asiático.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, indicó durante una rueda de prensa que Pekín se opone “contundentemente” a este tipo de acuerdos al considerar que facilitará la producción de semiconductores en suelo estadounidense gracias a las inversiones de compañías taiwanesas, según información recopilada por el diario estatal chino Global Times.

“China se opone de forma sistemática y resolutiva a cualquier acuerdo con implicaciones sobre la soberanía o de naturaleza oficiosa, relacionada con actores que mantienen relaciones diplomáticas con la región china de Taiwán”, aseveró.

Además, pidió a Estados Unidos que “respete con rigor el principio de ‘una sola China’”, que rige la política interna del país y su relación con territorios como el de Taiwán, al que Pekín considera una provincia más bajo su soberanía.