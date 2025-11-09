Revista Dominical

Psicólogo Milton Rosales: ‘Las organizaciones eclesiásticas se han vendido al mejor postor político’

Psicólogo y expastor Milton Rosales sostiene que las incoherencias de un candidato presidencial en particular ‘merecen muy poco respeto’, y calificó como un ‘reduccionismo absurdo’ el eslogan ‘A mis hijos los educo yo’

EscucharEscuchar
Por Roger Bolaños Vargas

En tiempos de tensión, roces e incertidumbre, Revista Dominical propone hacer una breve pausa para recordar qué nos define, cuáles son las deudas pendientes de nuestra sociedad para con sus miembros más vulnerables, y cómo la religión sigue siendo protagonista en plena campaña electoral.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
La entrevista del domingoRevista DominicalMilton RosalesReligión
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.