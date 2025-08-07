El País

La reprobación colegial se desploma en Costa Rica: ¿éxito o espejismo?

La reprobación colegial disminuyó aceleradamente, pero las universidades reportan más deficiencias en comprensión lectora, matemáticas y otras áreas clave.

Por Fernanda Matarrita Chaves

La reprobación de colegiales en Costa Rica ha caído drásticamente en los últimos años: así lo revelan datos del Ministerio de Educación Pública (MEP) que evidencian que desde el 2018 y hasta el 2023 los estudiantes quedados son miles menos que en el periodo comprendido entre el 2010 y el 2017.








Fernanda Matarrita Chaves

