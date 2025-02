Nuevo director de la Sinfónica opinó sobre polémica frase de Pilar Cisneros, quien comparó la cultura con Disney

Andrés Salado es el nuevo director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional, luego de que la institución estuviera sin cabeza por 14 meses. El español aterrizó en Costa Rica este domingo 23 de febrero, pues se prepara para su debut este viernes 28, en el Teatro Nacional.

Antes de estrenarse con la batuta de la Sinfónica, Salado conversó en exclusiva con La Nación. En la amplia conversación adelantó que esta semana tendrá algunos ensayos, y aunque sostiene que el grupo tiene una alta capacidad para adaptarse; reconoce que su primer concierto será solo una probada de la impronta que busca implantar.

“Tienes que conocer la cultura, la música actual, antigua, artistas contemporáneos, la proyección de futuro, jóvenes. Eso es un trabajo que se hace poco a poco; no desde el primer día. Tienes que ir haciéndote a la estructura en la que estás”, declaró el director de 42 años.

Además, detalló que aunque renunció en noviembre, seguirá como director titular de la Orquesta Sinfónica de Extremadura, España, durante este 2025. Salado reconoció que se encuentra en una época de turbulencias personales, debido a su salida de esta agrupación de forma simultánea a la llegada a Costa Rica; sin embargo, asegura que afronta todo con serenidad.

“Cuando tienes puestos así, esta responsabilidad, te sientes muy solo, y a veces con mucho miedo, porque no eres capaz muchas veces de sentir si lo que estás pensando es objetivo o subjetivo, o hacia dónde vas a llevar una institución. Por eso es muy importante rodearte de un buen equipo, que te sepa aterrizar, que te diga: ‘¿Tú crees que esto está bien?’, o que te diga: ‘Apoyo firmemente esto, vamos con todas’”, explicó.

Aunque presentó su renuncia en diciembre, Andrés Salado fungirá como director titular de la Orquesta Sinfónica de Extremadura, España durante este año. (Jose Cordero/Jose Cordero)

Además, opinó sobre el recorte de casi ¢3.000 millones que sufrió el Ministerio de Cultura para este 2025 y las polémicas declaraciones de Pilar Cisneros en las que aseguró que el país podía vivir sin “algunas cosas” de cultura.

“Si usted está hasta aquí (señalando su cuello) con su familia, no se va a Disney, y si no puede ir al cine, pues vea las películas que le ofrece la televisión abierta”, comentó Cisneros durante una entrevista televisiva del 2020.

—¿Qué tan importante considera la inversión en cultura para el desarrollo de un país?

—Tiene que ser una prioridad absoluta. País que no apoya la cultura es país que no apoya el patrimonio. Y cuando hablamos de cultura, no hablamos solo de música, hablamos también de la preservación de las piedras precolombinas tan preciosas que tienen ustedes; pasando por cualquier otro tipo de proyecto.

— Costa Rica atraviesa una crisis de violencia, ¿qué rol puede tener la cultura en una problemática así?

—Todo, porque la cultura es educación, porque la educación es respeto. El ser humano necesita entenderse, porque el único patrimonio que tenemos como individuos es la credibilidad. Esta se basa en una familia que te enseña valores, en una escuela pública que te enseña valores, en una infraestructura nacional que tiene respeto hacia su patrimonio, su arte, sus artistas, su pasado; hacia el conocimiento de la historia del país.

Andrés Salado ya dirigió a la Orquesta Sinfónica Nacional como invitado, a principios de 2024. (Facebook Orquesta Sinfónica Nacional/Facebook Orquesta Sinfónica Nacional)

“¿Cuánta gente en Costa Rica no sabrá que el 1.° de diciembre es el día de la abolición del ejército? Yo sí lo sé, que no soy costarricense, pero estoy seguro de que hay un porcentaje (que no lo sabe). Precisamente por eso hay que fomentar cultura y educación, que están muy ligadas”.

—Una diputada de la República (Pilar Cisneros) hizo una analogía para justificar que se invierta menos en este sector, en la que compara al país con una familia y a la cultura con ir a Disney. ¿Le parece apropiada esta comparación?

—No. Vamos, no lo sé; probablemente yo no haría esa analogía. No lo sé, cada uno es libre en este mundo de hacer lo que quiera, siempre y cuando tenga los medios para hacerlo y dedicar su tiempo y su dinero a lo que quiera, independientemente de que funcione o no funcione. Desde mi punto de vista, la cultura es la base de un país.

“¿Qué es Costa Rica? Costa Rica es lo que ha sido su historia. ¿Cómo se construye una historia? A través de su cultura, a través de su arte, a través de las decisiones que a un pueblo le han influido para generar una serie de valores, que son las que definen hoy al pueblo. Tú preguntas a alguien por la calle con un micrófono: ¿Qué es cultura? Y la gente te va a mirar (extrañada): ‘¿Cómo? ¿Qué es la cultura?’. Pues yo tengo muy claro que para mí es la identidad de un pueblo. La identidad real, lo que os une a los ticos entre vosotros”.

Andrés Salado dijo estar encantado con el Teatro Nacional de Costa Rica, al que cataloga como una joya. (Jose Cordero/Jose Cordero)

—¿Usted sabía que, respecto al año pasado, el presupuesto para cultura de este año disminuyó en casi ¢3.000 millones; $6 millones, más o menos?

—Estamos abriendo un melón, como decimos en España. Es algo muy complicado porque a todos los datos los carga el diablo. He sabido cómo funcionan los presupuestos públicos al ser director artístico de una institución pública en un lugar diferente. Obviamente, si me estás preguntando qué me parece que se baje la inversión en cultura, pues, ¿qué te voy a decir yo? ¿que qué bien?, pues no hombre, en absoluto.

“Creo que la inversión en cultura siempre debería ser el puntal de cualquier gobierno. Yo lo que he escuchado hasta ahora es, vamos a trabajar al máximo con lo que tenemos. Si lo que tenemos es esto, porque no tengo por qué conocer los poderes fácticos que deciden, es algo que no me puede quitar el sueño, porque no está en mis capacidades. Si esto es lo que tenemos, vamos a optimizarlo al máximo.

Estamos haciendo nuestro trabajo bien si demostramos que, optimizando al máximo (los recursos), merecemos que al año siguiente sea más (presupuesto)”.

— En esa situación, en la que demuestran que ejecutan bien el presupuesto y aun así requieren más, ¿usted alzaría la voz si no se les da lo que considera que les corresponde?

—Claro, como debe ser. Si muestras claramente que el trabajo está funcionando y que está teniendo, que esto es muy importante, una reversión en cuanto a cómo estaba la situación; si de repente demostramos que llenamos el Teatro Nacional cada viernes y cada domingo y vemos que el proyecto funciona, pues eso, por supuesto, tiene que crecer de la mano del presupuesto. Debería ser una obligación.

Andrés Salado espera dar un salto de calidad a la Orquesta Sinfónica, especialmente en su conexión con el público de Costa Rica. (Facebook Orquesta Sinfónica Nacional/Facebook Orquesta Sinfónica Nacional)

Detalles del debut de Andrés Salado en la Orquesta Sinfónica Nacional

Andrés Salado debutará este viernes 28 de febrero a las 8 p. m., en el Teatro Nacional. Será el primer concierto de la Temporada Oficial 2025 y según anunció la institución está inspirado en Barrio Amón. Salado estará acompañado por el pianista español Juan Pérez Floristán, como solista invitado.

El nuevo director titular de la Sinfónica liderará un programa con la Obertura La novia vendida de Smetana, el Concierto No. 2 para piano y orquesta de Rachmaninoff y la Sinfonía No. 8 de Dvorak. Este espectáculo tendrá una segunda función el 2 de marzo en la misma sede, a las 10:30 a. m.

Salado regresará a la batuta hasta el 22 de agosto. En esa ocasión dirigirá un concierto que incluye una obra por encargo de Mora, el Concierto para piano y orquesta de Matarrita, con Juan Pablo Andrade como solista; y Scheherazade de Rimsky-Korsakov.