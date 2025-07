Diputados fustigan ‘gritos, chistes y chabacanería’ de Chaves en Guanacaste: ‘Las madreadas no valen, aquí hay cultura’

En la última visita de la Asamblea Legislativa del actual periodo parlamentario a Guanacaste, este jueves, los diputados no se guardaron los cuestionamientos al presidente de la República, Rodrigo Chaves, luego de los comentarios lanzados por el mandatario, un día antes.

En particular, representantes de tres fracciones legislativas, Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA) y Liberal Progresista (PLP), fustigaron que la última gira presidencial a Guanacaste haya tenido “gritos, chistes, chabacanería y vulgaridades”.

Óscar Izquierdo, jefe del PLN, afirmó que los jóvenes guanacastecos demuestran que tienen mucha más cultura que las "madreadas y gritos de Rodrigo Chaves". (Asamblea Legislativa/Asamblea Legislativa)

“Este es un pueblo que ha esperado y merece respuestas auténticas, no promesas vacías, ni discursos para la foto, ni gritos ni madreadas”, dijo Óscar Izquierdo, jefe del PLN, el último orador de la sesión.

El vocero verdiblanco enfatizó que, frente a los gritos y madreadas, el pueblo guanacasteco le dijo a Chaves que en la provincia hay cultura.

“Las madreadas no valen, porque aquí hay cultura”, dijo Izquierdo.

Los cuestionamientos de los legisladores se centraron en criticar la reacción de Chaves al fallo del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que les impide a los funcionarios del gobierno utilizar la figura y símbolos del jaguar, pues un partido político inscrito presentó esa figura como parte de su divisa.

Rosalía Brown, de Nueva República, cuestionó que Guanacaste tenga 20 años con sed y la gente ni siquiera pueda construir. (Asamblea Legislativa/Asamblea Legislativa)

En discursos y declaraciones a la prensa, durante la gira guanacasteca, Chaves lanzó numerosos ataques y comentarios altisonantes, además de que alegó que el TSE le pone una mordaza.

Al igual que lo advirtió el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, en su intervención inicial de la sesión guanacasteca, Eliécer Feinzaig, del PLP, aseguró que la paz y la estabilidad costarricenses están hoy en peligro.

“Basta de chabacanería, de gritos e insultos. Los políticos estamos llamados a liderar con el ejemplo, no la malacrianza. Para merecer a Guanacaste, Costa Rica debe volver a la ruta del diálogo franco y el respeto”, señaló el liberal.

En el mismo sentido, Ariel Robles, del FA, criticó que el gobierno, en su despedida de Guanacaste, reparta más “gritos, chistes, bajezas y vulgaridades, que resultados y trabajo”.

La jefa del FA, Rocío Alfaro, dijo que, si bien los informes internacionales dicen que han llegado 350 multimillonarios a vivir en Costa Rica, los $2.800 millones que trajeron no le quedan al pueblo, que se ve desplazado por la gentrificación, la falta de servicios y de transporte. (Asamblea Legislativa/Asamblea Legislativa)

“La despedida de un gritón, un ególatra y malcriado, no puede ser de otra que con gritos, ego y malacrianzas. Mientras el gobierno grita, la provincia no tiene agua para las comunidades. Pasaron de dar agua solo a los monocultivos, a dársela a los grandes desarrollos para turismo de lujo”, afirmó.

Entre los cuestionamientos destacaron la falta de agua y el freno al proyecto originalmente denominado Agua para Guanacaste, frenado hace tres años y que Daniel Vargas, diputado chavista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), reconoció que hoy solo tiene un 15% de avance.

Iguales críticas recibió la ruta del arroz, que según cuestionaron los congresistas, benefició el ingreso al país de producto importado y hoy genera problemas para los productores nacionales, sin que los costos para el consumidor hayan bajado.

Por su parte, Melina Ajoy, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), y Rosalía Brown, de Nueva República (PNR), centraron sus intervenciones no tanto en criticar a Chaves, sino más bien en señalar las deudas históricas del Estado con la provincia guanacasteca.

“Guanacaste es la tercera provincia en índice de homicidios. No podemos resignarnos mientras la violencia crece, mientras la respuesta del Gobierno Central sigue siendo mínima”, reclamó Ajoy, quien también pidió más apoyo en salud.

Brown, por su parte, enfatizó que el Pacífico Norte lleva más de 20 años sufriendo la falta de agua y muchas personas se han tenido que ir de la provincia por ni siquiera poder construir.

“Bienvenida la inversión extranjera, pero el agua debe ser para todos. Hay gente que no recibe una gota de agua y a final de mes, el AyA les cobra por un servicio que no recibieron. No ganamos nada con dimes y diretes”, reclamó la diputada.