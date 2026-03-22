Las promesas de sus diputados: una recopilación para en el futuro analizar si cumplieron o no

En la imagen, de izquierda a derecha, los diputados: Edgardo Araya (FA), Yara Jiménez (PPSO), José María Villalta (FA), Nogui Acosta (PPSO), Abril Gordienko (PUSC), Claudia Dobles (CAC), Janice Sandí (PLN), José Miguel Villalobos (PPSO), Álvaro Ramírez (PLN) y Marta Eugenia Esquivel (PPSO).

Durante las últimas semanas, la ministra de la Presidencia y presidenta electa, Laura Fernández Delgado, le ha “marcado la cancha” a los diputados. Recientemente pidió a los legisladores chavistas impedir avance de proyectos “nocivos” y “cerrar filas” en la “cruzada nacional de mano dura contra los delincuentes“. Pero lo cierto es que cada diputado se debe a la ciudadanía de la provincia que representan, así que cada cual tendrá la oportunidad de trazar su ruta. Eso queríamos saber de los oficialistas y de todos los demás.

En esta entrega de Revista Dominical le aportamos a nuestros lectores un vistazo a las principales propuestas de los 57 diputados electos que asumirán sus cargos el 1.° de mayo. Para hacer este compendio, RD revisó las hojas de vida entregadas por los candidatos el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), pero también se analizaron publicaciones de redes sociales, entrevistas y otros insumos disponibles. Cuando no se halló información concreta, se enviaron mensajes de Whatsapp y se realizaron llamadas telefónicas en distintas ocasiones.

Este insumo le permitirá a usted conocer las prioridades de cada legislador y, si guarda este ejemplar, podrá consultarlo nuevamente en 2030 para juzgar quién le cumplió y quién no le cumplió.

La recopilación de Revista Dominical es una buena herramienta para "pasar lista" en el futuro. (Alonso Tenorio/Atenorio)

No cabe duda de que habrán temas país que tomarán la agenda en algunos momentos y pueden provocar discordia (incluso en el oficialismo); es el caso de las reformas constitucionales, la declaración de un estado de excepción, la venda de activos estatales, la entrega del ROP, la aprobación de jornadas 4-3 y la aprobación de préstamos internacionales.

Sin embargo, esta revisión también permitió encontrar puntos en común, necesidades reiterativas, brechas entre las demandas dentro y fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) y algunas contradicciones.

Abundan los congresistas que consideran urgente la generación de empleo, en especial fuera del valle central, y con especial énfasis en el sector agropecuario y la creación de zonas francas. Ese fue el caso de los oficialistas Zaira Murillo y Gerald Bogantes, de la provincia de Alajuela; Cindy Blanco de Cartago; Isabel Camareno de Puntarenas y Osvaldo Artavia de Limón. También lo mencionaron los liberacionistas Karen Alfaro de Alajuela, Janice Sandí y Salvador Padilla de Cartago, Ronald Campos de Guanacaste y Antonio Calderón de Puntarenas.

A partir del 1.º de mayo, los diputados ya no representan los intereses de un solo partido, sino los de toda una provincia. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Muchos de estos congresistas también señalaron la indispensable inversión en infraestructura, no solamente en carreteras y autopistas, sino también en la construcción o mejoramiento de aeropuertos, terminales portuarias, rutas alternas, transporte público, clínicas, hospitales y hasta un tren de carga y pasajeros.

También fue posible detectar legisladores oficialistas que, entre sus promesas, señalaron la defensa de los “valores cristianos” contra la “ideología de género”, el respaldo de la “familia tradicional” y “la vida desde la concepción”. Así lo hicieron Gerald Bogantes, Kattia Mora y Gonzalo Ramírez.

Además, resalta la necesidad de los diputados de Guanacaste por invertir en infraestructura hídrica que garantice el abastecimiento de agua. Algo similar ocurre en Limón con la necesidad de solucionar los constantes cierres de la ruta 32. En la zona norte del país, Crucitas sigue siendo objeto de polémica.

Entre las propuestas únicas o particulares destacadas por los legisladores se encuentra la regulación de la inteligencia artificial propuesta por Sigrid Segura, del Frente Amplio, quien aboga por la protección de los datos personales, la transparencia algorítmica y la prevención de las estafas.

También destaca la propuesta del oficialista Antonio Barzuna para reformar la Ley de Garantía de Depósitos y Procesos de Resolución de Entidades Financieras. Barzuna fue uno de los miles de afectados por el cierre de coopeservidores.

En la imagen los miembros de la bancada más grande del Congreso, la de Pueblo Soberanos, durante una reunión con Laura Fernández y Rodrigo Chaves. (Casa Presidencia/Casa Presidencial)

El ex vicepresidente Stephan Brunner impulsará la introducción de biocombustibles en el mercano nacional, mientras que su compañera de bancada, Esmeralda Britton, advirtió que respaldará la construcción de Ciudad Gobierno.

En Alajuela, el chavista José Miguel Villalobos se ha referido a la creación de una octava provincia en la zona norte. Por su parte, la sancarleña verdiblanca Diana Murillo impulsará la construcción de un tren de carga entre la zona norte y Limón. También en esta área del país, el frenteamplista Edgardo Araya promete mantener su férrea oposición a la explotación minera en Crucitas.

La revisión de Revista Dominical permitió encontrar propuestas que podrían ser puntos álgidos pronto. Por ejemplo, la exministra guanacasteca Nayuribe Guadamuz sugiere “poner reglas claras al crecimiento inmobiliario” en esa provincia. ¿Cómo se apuntarán los demás diputados?

Los diputados electos del Partido Liberación Nacional junto al excandidato Álvaro Ramos. (Cortesía PLN/Cortesía PLN)

También podría generar conflictos la propuesta de la guanacasteca Cindy Murillo de crear el Sistema Nacional de Seguridad Hídrica, lo que podría ser interpretado como fomentar el crecimiento del aparato estatal y la duplicidad de funciones con otras entidades públicas.

Finalmente, diputados chavistas como Kattia Ulate y Reynaldo Arias apoyan la creación de incentivos fiscales para sectores como el agrícola y las pymes, sin embargo, esto podría contradecir las posiciones del jefe de fracción chavista y exministro de Hacienda, Nogui Acosta, quien se ha pronunciado en contra de los beneficios fiscales para pymes.

Cuando susciten estas divergencias, será tarea de Acosta y la teórica futura presidenta del Congreso, Yara Jiménez, buscar maneras de conciliar entre las diferentes facciones que pueden brotar en una fracción de 31 diputados.

Entre tanto, las fracciones minoritarias tendrán el reto de convencer a grupos más grandes para avanzar con sus propios proyectos. Al mismo tiempo, deberán negociar sus votos para aquellas reformas que el chavismo desee hacer, pero requieran 38 sufragios afirmativos.

Veremos cómo se soluciona a partir del 1.° de mayo. En los siguientes enlaces podrá encontrar las propuestas de los 57 diputados electos según sus provincias: