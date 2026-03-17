Política

Laura Fernández pide a diputados chavistas impedir avance de proyectos ‘nocivos’ y que serían vetados

Solicitud para que ‘no aflojen’ la hizo durante la reunión que sostuvo con la fracción de gobierno, este lunes

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Por Aarón Sequeira
Plenario. diputados. Asamblea Legislativa. Congreso.
La ministra de la Presidencia, Laura Fernández, dijo que los diputados han sido "gigantes" y afirmó que han hecho "un trabajo enorme" para que la Asamblea no les meta "goles". Les pidió frenar proyectos que ella considera "nocivos". (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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