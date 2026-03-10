Política

Rodrigo Chaves emite un veto total al proyecto de Ley de Ejecución de la Pena

Presidencia de la República envió el documento este martes a la Asamblea Legislativa; se trata de un veto ‘por razones de oportunidad’

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Rodrigo Chaves y Laura Fernández, conferencia de prensa luego de Consejo de Gobierno
Rodrigo Chaves ya había anunciado que vetaría la iniciativa; primero en diciembre de 2014 y, más recientemente, el 18 de febrero de este año. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
VetoLey de ejecución de la penaRodrigo Chaves
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.