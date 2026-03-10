Rodrigo Chaves emite un veto total al proyecto de Ley de Ejecución de la Pena

Rodrigo Chaves ya había anunciado que vetaría la iniciativa; primero en diciembre de 2014 y, más recientemente, el 18 de febrero de este año.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, emitió un veto total “por razones de oportunidad” del expediente legislativo 24.019, Ley de ejecución de la pena y de las medidas de seguridad curativas.

El documento del veto emitido por la Presidencia llegó a la Asamblea Legislativa este martes, a las 5:14 p. m. y se trata de un texto de 70 páginas.

El mandatario ya había adelantado, en dos ocasiones, que vetaría dicha iniciativa legal, la primera vez en diciembre de 2024 y, más recientemente, en una conferencia de prensa en la Casa Presidencial, el 18 de febrero.

Noticia en desarrollo