Política

Laura Fernández toma decisión sobre viceministro que habría presionado a Marulin Azofeifa para que retirara denuncia contra Fabricio Alvarado: ‘Es mi mano derecha e izquierda’

Presidenta electa dijo, primero, que no conoce el detalle de las llamadas del viceministro, pero luego dijo que él sí le había comentado

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Por Aarón Sequeira
Laura Fernández reunión fracción chavista
La presidenta electa, Laura Fernández, se reunió con la fracción chavista, este lunes. (Aarón Sequeira/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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