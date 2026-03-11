Política

Viceministro de la Presidencia presionó a Marulin Azofeifa para que retirara la denuncia contra Fabricio Alvarado, según expediente en Fiscalía

Exdiputada sostiene que el jerarca la llamó para disuadirla y preguntarle si había analizado una propuesta para retirar la denuncia por presuntas agresiones sexuales

Por Natasha Cambronero y Aarón Sequeira
Alejandro Barrantes, Fabricio Alvarado y Marulin Azofeifa
De izquierda a derecha, el viceministro de la Presidencia, Alejandro Barrantes; el diputado de Nueva República, Fabricio Alvarado; y la excongresista y asesora legislativa, Marulin Azofeifa. (Composición en Canva/Archivo/La Nación)







Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

