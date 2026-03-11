Política

Marulin Azofeifa dice que el pastor y exdiputado Harllan Hoepelman la buscó en su barrio para que quitara la denuncia contra Fabricio Alvarado

Azofeifa afirma que el pastor le dijo: ‘Tengo algo para ofrecerle y creo que le va a gustar mucho’

EscucharEscuchar
Por Natasha Cambronero
Harllan Hoepelman y Marulin Azofeifa
Harllan Hoepelman y Marulin Azofeifa, exdiputados de Restauración Nacional, quienes se declararon independientes y conformaron el movimiento Nueva República. Ellos estuvieron en el Congreso entre el 2018 y el 2022. (Archivo/La Nación/Archivo/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Marulin AzofeifaFabricio AlvaradoNueva RepúblicaHarllan HoepelmanAgresiones sexuales
Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.