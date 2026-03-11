Marulin Azofeifa dice que el pastor y exdiputado Harllan Hoepelman la buscó en su barrio para que quitara la denuncia contra Fabricio Alvarado

Harllan Hoepelman y Marulin Azofeifa, exdiputados de Restauración Nacional, quienes se declararon independientes y conformaron el movimiento Nueva República. Ellos estuvieron en el Congreso entre el 2018 y el 2022.

El pasado 4 de febrero, la exdiputada y asesora legislativa Marulin Azofeifa presentó una denuncia contra el congresista y excandidato presidencial, Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR), por presunta violencia política, acoso laboral, abuso de poder, acoso sexual y abuso sexual.

Ese mismo día, su excompañero de bancada y pastor evangélico, Harllan Hoepelman, la llamó de manera reiterada a su teléfono celular, lo cual le pareció sospechoso porque tenían al menos un año de no hablar, además de que él es amigo de Alvarado.

Cuando le contestó la llamada, Hoepelman le dijo que ella ya sabía para qué la llamaba y, cuando Azofeifa le respondió que no lo sabía, porque no se imaginaba que fuera a defender a Fabricio Alvarado, el exdiputado le preguntó: “Mija, ¿por qué no quitás la denuncia?"

“Y yo le dije: ‘No lo voy a hacer, usted me conoce, sabe quién soy yo. Usted sabe que cuando yo tomo una decisión es porque ya estoy muy convencida. Tengo muy claro que no la voy a quitar’. Duramos bastante hablando al respecto, que lo hicieran por la familia de él. ¿Por qué él no pensó en la familia mía?

“Pero hágalo por la esposa, por el daño que va hacer en ese hogar. Entonces yo insistí: ‘¿Por qué él no pensó eso antes?’ Yo muchísimas veces hablé con él y le dije: ‘Por favor, quédese quieto y respéteme. Porque si yo hablo, usted va a tener muchas acciones y repercusiones sobre las demás familias que están alrededor’. Nunca hizo caso.

“Al final yo le dije: ‘Bueno, adiós, yo no voy a seguir hablando porque sé que lo que usted quiere es que yo quite la denuncia y no la voy a quitar”, contó Azofeifa a La Nación.

No conforme con su negativa, según el relato de la exdiputada, Hoepelman volvió a llamar y como ella no contestó, le escribió y le dijo que estaba en Guápiles, en el barrio donde ella vivía, en La Rita. Él vive en Alajuelita, al sur de San José.

“A la hora, una hora y media, me empezó a llamar, llamaba, llamaba y le digo: ‘No, es que yo tengo la decisión tomada’. No hice esto, como dicen muchas personas, por un puesto, no lo hice por favoritismos políticos.

”Y me puso: ‘Estoy en su barrio’. Yo no lo podía creer, ¿cómo va a llegar si no conoce? Y me dice: ‘Usted me mencionó que vivía por La Rita’. Entonces le puse: ‘Pues yo ya no vivo en La Rita, ahora vivo con mi mamá. Entonces, que le mandara mi ubicación. Y yo; ‘No le voy a mandar ninguna ubicación’“, narró Azofeifa.

Ante la nueva negativa, él insistió y de acuerdo con el testimonio de la exdiputada, Hoepelman le habría dicho: “Es que tengo algo para ofrecerle y creo que le va a gustar mucho”.

‘Él me daba a entender que, por quitar la denuncia, él me iba a ofrecer algo’

De seguido, ella afirmó que le dijo: “Quiero que sepa que a mí no me interesa, en este momento, hacer un negocio con nadie y no quiero hacer negocios con nadie. Y no estoy en la condición para hacer negocios con nadie. Y si quisiera hacer un negocio, lo hubiera buscado Harllan. No quiero hacer negocios. Cuando hago negocios los hago con quien yo quiera, no con quien me llega a buscar.

”Él me daba a entender que por quitar la denuncia él me iba a ofrecer algo (...). Para mí que fue enviado por Fabricio, no puedo ser directa, pero dentro de lo que yo conozco, sí creo que fue enviado por él".

Como ella también rechazó ese ofrecimiento, él le habría dicho que estaba en el popular restaurante El Yugo, que llegara y que hablaran, pero ella no accedió.

Un periodista de este periódico realizó varias llamadas telefónicas al exdiputado Hoepelman. Sin embargo, no respondió ni por vía de teléfono tradicional ni por WhatsApp. Igualmente, se le enviaron mensajes escritos, que tampoco respondió, a pesar de que en su WhatsApp se muestra que sí los leyó.

Azofeifa también narró que él no fue la única persona que la contactó para que quitara la denuncia administrativa, sino que otras dos personas también lo hicieron.

Se le preguntó que si eran personas vinculadas a Nueva República y lo negó, y cuándo se le consultó si estaban relacionadas con el partido de gobierno alegó: “No quiero referirme a eso exactamente ahorita, si son de gobierno o no. En la parte judicial, se va a investigar. No voy a referirme a qué partido político provienen o si son personas no políticas, pero sí he recibido ofrecimientos, ofrecimientos de puestos de trabajo”.

Sí recalcó que esas estrategias le parecen sucias, que ella no va echar para atrás y que está convencida de que tiene las pruebas suficientes para ganar en los estrados judiciales y administrativos.

Marulin Azofeifa denunció los hechos primero, el 4 de febrero, ante la Asamblea Legislativa. Posteriormente, el pasado lunes 9 de marzo, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General por delitos sexuales.

En ese caso, que se tramita bajo el expediente N.° 26-000026-0033-PE. Ella es defendida por la también exdiputada y expresidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, con quien compartió curul, y por el abogado penalista David Delgado.

Colaboró con esta información el periodista Aarón Sequeira.