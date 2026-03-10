Lea aquí la carta que Marulin Azofeifa le envió a Fabricio Alvarado en 2025: ‘No voy a tolerar ningún tipo de acercamiento físico’

La exdiputada Marulin Azofeifa relató que en agosto del 2025, cansada del constante acoso sexual y de tocamientos sin su consentimiento, le envió una nota de advertencia a su aparente agresor, el actual legislador y excandidato presidencial de Nueva República (PNR), Fabricio Alvarado.

Para ese momento, ya sumaba ocho años de supuestas agresiones sexuales de parte de Alvarado, sin que nadie en el partido hiciera algo al respecto, aunque muchos lo sabían, según su narración.

Tras múltiples cuadros de ansiedad, constantes idas a los servicios médicos del Congreso y el uso de medicamentos, Azofeifa le envió a Alvarado una advertencia en formato PDF por WhatsApp y se la reenvió a César Zúñiga, quien era jefe de asesores y es tesorero del PNR. Ambos se negaron a recibir la nota en físico.

Capturas de pantalla en poder de este diario confirman el envió de ese documento el 18 de agosto del 2025. Ahí también se puede ver que él borró varios mensajes, supuestamente diciéndole que fuera a su oficina. Azofeifa no aceptó ir e insistió en que “estaba muy claro lo que ella escribió”. Entonces, él respondió: “Está bien Maru. Perdón por todo, de verdad”.

Este diario intentó contactar a Fabricio Alvarado para consultarle lo denunciado por Azofeifa y sobre ese intercambio del 2025. Sin embargo, la oficina de prensa de la fracción de Nueva República respondió que no se encuentra en el país.

Captura de pantalla de WhatsApp donde consta que la exdiputada Marulin Azofeifa le envió una advertencia al legislador y excandidato presidencial Fabricio Alvarado, de Nueva República, por presuntas agresiones sexuales, el 18 de agosto del 2025. (WhatsApp/Captura de pantalla)

‘Esto no lo puede saber nadie porque esto es una bomba’

Ese día, ella le contó a una compañera del Congreso lo que iba a hacer y, según contó, esta se molestó y rompió el documento.

“Tenía la convicción de que no podía ser cómplice más de este hombre. Jamás esperé cosas de personas, compañeras, que actuaran de la forma como actuaron hacia mí, señalándome, diciendo que soy hipócrita para haber hecho lo que yo hice.

”Yo sí le mencioné a una compañera sobre la carta de advertencia que le hice a Fabricio. La llamé a la fracción y le mencioné que le iba a hacer la advertencia. Y ella más bien agarró la carta y la destruyó (...). Después me dijo: ‘Esto hay que despedazarlo, esto no lo puede saber nadie porque esto es una bomba y nos van a destruir a todos’. Pero ella sabía.

”Lo peor es que me la topé el día que puse la denuncia y me empezó a reclamar cosas. Jamás me esperé que ella hiciera ese tipo de cosas hacia mi persona.

”Tampoco me esperé toparme a otra y que lo que quisiera fuera enjacharme, como si yo fuera la culpable de los actos que él hizo hacia mí“, contó Azofeifa en una entrevista exclusiva con La Nación.

A continuación el contenido completo de la nota que ella le envió a Alvarado:

Yo Marulin Azofeifa Trejos, le notifico que no voy a tolerar a partir de este momento, nunca más, ningún tipo de acercamiento físico de su parte. No pienso permitirlo más y, por lo tanto, le expreso directamente que le prohíbo cualquier acción que implique el contacto físico. Si en algún momento, por mi falta de reacción, usted ha pensado que tiene consentimiento de mi parte para tocar mi cuerpo en áreas íntimas, le dejo saber que no es así, y que, si no he reaccionado como debí hacerlo desde la primera vez, fue por miedo, pero ese temor ya terminó.

Muchas veces le he dicho que no deseo ser tocada por usted y aun así su acoso es constante y frecuente, ignorando lo que en repetidas ocasiones le he prohibido.

A partir de ahora no le autorizo nunca más, ni si quiera un abrazo. El acoso y tocamientos que usted ha realizado sin mi consentimiento finalizan a partir de ahora y le dejo saber que mi tolerancia a esta circunstancia de acoso sexual y tocamientos sin mi consentimiento no pasarán sin que yo tome las acciones legales correspondientes.

Hágase un favor y ahórrese un problema mayor. Usted que dice ser VARON DE DIOS (sic.), tenga temor de él y deténgase ya, respete a sus hijas y a su esposa, no espere a que Dios agote su paciencia, que cuando Dios actúa, lo hace donde más duele y usted ha tentado por años la ira de Dios y ese plazo está finalizando ya.

Le exijo y le ordeno respeto, yo no soy nada suyo ni lo deseo ser, y mucho menos soy su amante para que se sienta con la potestad de tocar mi cuerpo o besarme como si yo fuese su mujer.

Me valoro mucho como persona para permitirle que usted crea que puede usarme para sus placeres. No será conmigo que usted continúe burlándose de su matrimonio y de Dios mismo. Allá usted con las consecuencias que quiera cargar, y allá las mujeres que se quieran prestar a su juego. Pero conmigo nunca más si no quiere que tome las acciones que desde el inicio de esta circunstancia tuve que tomar.

No le tengo miedo y sepa bien que, si pretende tomar represalias conmigo por detener estas circunstancias, entonces no lo voy a pensar dos veces para defenderme, porque tengo los insumos suficientes para hacerlo y créame que esta vez no estoy sola.

Así que ahorrémonos los dos un conflicto y manténgase con la suficiente distancia para que esto no pase a más, en sus manos está y es la última vez que lo diré.

Aquí puede ver el documento original: