Política

Lea aquí la carta que Marulin Azofeifa le envió a Fabricio Alvarado en 2025: ‘No voy a tolerar ningún tipo de acercamiento físico’

Pantallazo de Whatsapp muestra la forma en que el político le contestó a la denunciante, según las pruebas aportadas por ella. Una compañera de partido de Azofeifa rompió una copia en físico. ‘Nos van a destruir a todos’, le dijo.

EscucharEscuchar
Por Natasha Cambronero
Exdiputada Marulin Azofeifa, entrevista
La exdiputada Marulin Azofeifa envió una carta de advertencia a Fabricio Alvarado, en agioto del 2025. Foto: (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Marulin AzofeifaFabricio AlvaradoNueva RepúblicaAgresiones sexuales
Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.